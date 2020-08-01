Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Денис Проценко, главный врач 40-й больницы в Коммунарке, рассказал "Российской газете", что врачи и медсестры не узнали президента Владимира Путина, когда тот посещал клинику.
По словам Проценко, визит президента в больницу стал абсолютным сюрпризом. Врач рассказал, что в тот день был на плановом обходе в "красной зоне" Института имени Склифосовского, поэтому не мог отвечать на звонки и только позже увидел, что ему звонили министр здравоохранения и мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин и договорился встретиться с ним в Коммунарке.
"В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей. <...> Мне сказали: "Что стоишь? Иди принимай гостя". Подъехал "Аурус", и тут я до конца все понял", — рассказал Проценко.
По его словам, врачи и медсестры, которые видели президента в приемном отделении и реанимации, только вечером из новостей узнали, кем был человек в желтом защитном костюме, поблагодаривший их за работу.
"Ходят два человека: один — в белом СИЗе, второй — в желтом. Зашли в первую палату, там лежал наш коллега", — сказал Проценко.
Путин посетил больницу в Коммунарке в марте. По его словам, он хотел посмотреть своими глазами, как там все устроено. Перед тем как войти в "красную зону", он консультировался со специалистами и узнал, как максимально безопасно посетить ее. Тем не менее, рассказал Путин, его пытались отговорить от этого.
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