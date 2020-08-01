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Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке
Денис Проценко, главный врач 40-й больницы в Коммунарке, рассказал "Российской газете", что врачи и медсестры не узнали президента Владимира Путина, когда тот... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T18:43
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Смелый человек таких Хабаровск ждет....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ А зачем смелые люди в Хабаровске? Там вроде бы одни болтуны на площадях собираются.
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19
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай склифосовский, коммунарка (москва), сергей собянин, владимир путин, москва, общество

Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке

15:20 01.08.2020 (обновлено: 18:43 01.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Денис Проценко, главный врач 40-й больницы в Коммунарке, рассказал "Российской газете", что врачи и медсестры не узнали президента Владимира Путина, когда тот посещал клинику.
По словам Проценко, визит президента в больницу стал абсолютным сюрпризом. Врач рассказал, что в тот день был на плановом обходе в "красной зоне" Института имени Склифосовского, поэтому не мог отвечать на звонки и только позже увидел, что ему звонили министр здравоохранения и мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин и договорился встретиться с ним в Коммунарке.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
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"В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей. <...> Мне сказали: "Что стоишь? Иди принимай гостя". Подъехал "Аурус", и тут я до конца все понял", — рассказал Проценко.
По его словам, врачи и медсестры, которые видели президента в приемном отделении и реанимации, только вечером из новостей узнали, кем был человек в желтом защитном костюме, поблагодаривший их за работу.

"Ходят два человека: один — в белом СИЗе, второй — в желтом. Зашли в первую палату, там лежал наш коллега", — сказал Проценко.

Путин посетил больницу в Коммунарке в марте. По его словам, он хотел посмотреть своими глазами, как там все устроено. Перед тем как войти в "красную зону", он консультировался со специалистами и узнал, как максимально безопасно посетить ее. Тем не менее, рассказал Путин, его пытались отговорить от этого.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНиколай СклифосовскийКоммунарка (Москва)Сергей СобянинВладимир ПутинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Смелый человек таких Хабаровск ждет....
1 августа, 15:26
vvladimir-zykov
821675219
Смелый человек таких Хабаровск ждет....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ А зачем смелые люди в Хабаровске? Там вроде бы одни болтуны на площадях собираются.
1 августа, 15:44
НМНиколай Маров
53300732
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