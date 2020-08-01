Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке

Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка

По словам Проценко, визит президента в больницу стал абсолютным сюрпризом. Врач рассказал, что в тот день был на плановом обходе в "красной зоне" Института имени Склифосовского , поэтому не мог отвечать на звонки и только позже увидел, что ему звонили министр здравоохранения и мэр Москвы Сергей Собянин . Собянин и договорился встретиться с ним в Коммунарке.

"В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей. <...> Мне сказали: "Что стоишь? Иди принимай гостя". Подъехал "Аурус", и тут я до конца все понял", — рассказал Проценко.

По его словам, врачи и медсестры, которые видели президента в приемном отделении и реанимации, только вечером из новостей узнали, кем был человек в желтом защитном костюме, поблагодаривший их за работу.

"Ходят два человека: один — в белом СИЗе, второй — в желтом. Зашли в первую палату, там лежал наш коллега", — сказал Проценко.

Путин посетил больницу в Коммунарке в марте. По его словам, он хотел посмотреть своими глазами, как там все устроено. Перед тем как войти в "красную зону", он консультировался со специалистами и узнал, как максимально безопасно посетить ее. Тем не менее, рассказал Путин, его пытались отговорить от этого.