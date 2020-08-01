Россия открыла границу с Абхазией

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией , сообщает пресс-служба правительства.

"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой на основании заключений Роспотребнадзора Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

Абхазия, со своей стороны, также открыла границу с Россией и сняла все ограничения. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб.

Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил руководство России за открытие границы, а местных жителей призвал соблюдать меры предосторожности и следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

По последним данным, в Абхазии насчитывается 84 заразившихся коронавирусом. Умерли за все время три человека, выздоровели — 37. Представители Роспотребнадзора, находившиеся в республике с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов, посчитали эпидемиологическую обстановку благополучной.

Кроме того, с сегодняшнего дня Россия восстанавливает международное авиасообщение. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания, хотя с ней нет прямых рейсов.