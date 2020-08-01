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Россия открыла границу с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T17:26
россия
туризм
михаил мишустин
абхазия
граница
безопасность
общество
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россия
абхазия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, туризм, михаил мишустин, абхазия, граница, безопасность, общество

Россия открыла границу с Абхазией

15:06 01.08.2020 (обновлено: 17:26 01.08.2020)
10841
© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает пресс-служба правительства.

"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.
Абхазия, со своей стороны, также открыла границу с Россией и сняла все ограничения. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб.
Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил руководство России за открытие границы, а местных жителей призвал соблюдать меры предосторожности и следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
По последним данным, в Абхазии насчитывается 84 заразившихся коронавирусом. Умерли за все время три человека, выздоровели — 37. Представители Роспотребнадзора, находившиеся в республике с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов, посчитали эпидемиологическую обстановку благополучной.
Кроме того, с сегодняшнего дня Россия восстанавливает международное авиасообщение. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания, хотя с ней нет прямых рейсов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
27 июля, 20:33
Долгожданное открытие границ: в какие страны можно полететь
92730250
Обсудить 12
РоссияТуризмМихаил МишустинАбхазияГраницаБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Вот это правильно 👍 чем всякие саные турции и тайланды
1 августа, 15:10
Сергей Волков
13201010
Ура!
1 августа, 15:32
Арсений Новиков
520008
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