https://ria.ru/20200801/1575256013.html
Россия открыла границу с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:06
2020-08-01T17:26
россия
туризм
михаил мишустин
абхазия
граница
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1400x0_80_0_0_bca6d107d959bbaf1d73192556b6c3ed.jpg
https://ria.ru/20200727/1574996850.html
Сергей Волков
Вот это правильно 👍 чем всякие саные турции и тайланды
26
12
россия
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_21:0:1066:588_1400x0_80_0_0_bca6d107d959bbaf1d73192556b6c3ed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_152:0:936:588_1400x0_80_0_0_31e65d142b938f118632341206e11c9a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152643/76/1526437676_250:0:838:588_1400x0_80_0_0_93915dde8294719856813b27244e270d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, михаил мишустин, абхазия, граница, безопасность, общество
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией
, сообщает пресс-служба правительства.
"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом", — говорится в сообщении.
Решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой
на основании заключений Роспотребнадзора
и Минздрава
по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.
Абхазия, со своей стороны, также открыла границу с Россией и сняла все ограничения. Об этом сообщил премьер-министр республики Александр Анкваб.
Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил руководство России за открытие границы, а местных жителей призвал соблюдать меры предосторожности и следовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
По последним данным, в Абхазии насчитывается 84 заразившихся коронавирусом. Умерли за все время три человека, выздоровели — 37. Представители Роспотребнадзора, находившиеся в республике с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов, посчитали эпидемиологическую обстановку благополучной.
Кроме того, с сегодняшнего дня Россия восстанавливает международное авиасообщение. Первыми странами, открытыми для россиян, стали Турция, Великобритания и Танзания, хотя с ней нет прямых рейсов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.