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Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией

15:03 01.08.2020 (обновлено: 15:25 01.08.2020)
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© Sputnik / Томас ТхайцукГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Граница России и Абхазии. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
Ранее в штабе сообщили о решении открыть границу с Абхазией с 1 августа. Решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
"Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за ситуации с коронавирусом. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение об открытии границы с Абхазией приняли 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
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