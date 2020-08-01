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Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич назвал "бредом" сообщение следственного комитета о его связи с группой россиян, задержанных в рамках... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:54
светлана тихановская
николай статкевич
александр лукашенко
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана тихановская, николай статкевич, александр лукашенко, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"

15:03 01.08.2020 (обновлено: 15:54 01.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Самохин / Перейти в фотобанкОглашение приговора экс-кандидатам в президенты Белоруссии Н.Статкевичу и Д.Уссу
Оглашение приговора экс-кандидатам в президенты Белоруссии Н.Статкевичу и Д.Уссу
© РИА Новости / Сергей Самохин
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МИНСК, 1 авг – РИА Новости. Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич назвал "бредом" сообщение следственного комитета о его связи с группой россиян, задержанных в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам.

"Раньше они (власти Белоруссии – ред.) считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что проникаю в мысли и организовываю заговор с (оппозиционером Сергеем - ред.) Тихановским и "вагнеровцами" (по данным белорусских властей, задержанные россияне являются представителями ЧВК Вагнера – ред.). А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина", - процитировала слова Статкевича его супруга Марина Адамович на своей странице в Facebook.

В четверг следственный комитет Белоруссии сообщил, что "33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера" являются подозреваемыми в рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам. По этому же делу проходят Статкевич и Тихановский, который является мужем кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
31 июля, 22:59
Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными россиянами
13520351815
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Светлана ТихановскаяНиколай СтаткевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
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не сивого, но усатого!
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Von Stirliz
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