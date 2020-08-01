Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"

"Раньше они (власти Белоруссии – ред.) считали, что я владею телепортацией, потому что обвиняли меня в том, чего я не делал, в месте, где я не был. Теперь они решили, что я владею еще и телепатией, потому что проникаю в мысли и организовываю заговор с (оппозиционером Сергеем - ред.) Тихановским и "вагнеровцами" (по данным белорусских властей, задержанные россияне являются представителями ЧВК Вагнера – ред.). А вообще все это бред сивого хитропричесанного мерина", - процитировала слова Статкевича его супруга Марина Адамович на своей странице в Facebook.