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Три человека погибли в ДТП на МКАД
Три человека погибли при столкновении двух машин на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:14
мкад
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мкад, москва, происшествия

Три человека погибли в ДТП на МКАД

14:59 01.08.2020 (обновлено: 19:14 01.08.2020)
13582
Скриншот видео ДТП на МКАД. 1 августа 2020
Скриншот видео ДТП на МКАД. 1 августа 2020
Скриншот видео ДТП на МКАД. 1 августа 2020. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух машин на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"На 98-м километре МКАД произошло столкновение двух транспортных средств, в результате аварии погибли три человека", — сказали в пресс-службе.

Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что на востоке Москвы столкнулись поливомоечная машина и легковой автомобиль, все трое погибших находились в легковушке.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Позже в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по МКАД в районе ДТП затруднено.
"Движение осуществляется по трем полосам из пяти. Движение полностью перекрыто. Движение по внешней стороне МКАД затруднено на семь километров", — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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