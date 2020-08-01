Три человека погибли в ДТП на МКАД

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух машин на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"На 98-м километре МКАД произошло столкновение двух транспортных средств, в результате аварии погибли три человека", — сказали в пресс-службе.
Представитель экстренных служб столицы уточнил РИА Новости, что на востоке Москвы столкнулись поливомоечная машина и легковой автомобиль, все трое погибших находились в легковушке.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Позже в столичном департаменте транспорта сообщили, что движение по МКАД в районе ДТП затруднено.
"Движение осуществляется по трем полосам из пяти. Движение полностью перекрыто. Движение по внешней стороне МКАД затруднено на семь километров", — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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