Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

"Я, может быть, своих дополнительных комментариев не буду давать - все-таки служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе, какие оценки дают политические элиты других стран", - отметил Нарышкин.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".