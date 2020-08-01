https://ria.ru/20200801/1575255079.html
Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет преодолен. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:30
2020-08-01T15:02
задержание россиян под минском
россия
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200801/1575252234.html
https://ria.ru/20200731/1575242703.html
Арсений Новиков
Лукашенко в наручниках в Лефортово!!!
29
vrdn Rodin
А что обсуждать, батька сошёл с ума от страха и ужаса от предстоящего поражения на выборах. Страны братские, братьев не выбирают, а вот дружеские страны и отношения это либо на всегда, либо до первого предательства...
23
5
россия
белоруссия
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, россия, сергей нарышкин, белоруссия, в мире
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
надеется, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии
будет преодолен.
"Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", - сказал он журналистам.
Он добавил, что удивлен комментариям белорусских СМИ, которые "выглядят очень и очень нелогичным".
"Я, может быть, своих дополнительных комментариев не буду давать - все-таки служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе, какие оценки дают политические элиты других стран", - отметил Нарышкин.
Глава СВР выразил сожаление, что в европейских странах политические элиты расценивают это как срежиссированную акцию.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Москва
заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск
в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.