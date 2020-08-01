Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575255079.html
Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет преодолен. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:02
задержание россиян под минском
россия
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245971_0:86:2000:1211_1400x0_80_0_0_9e1022990ebcd8e58d57d8fcda3a5c07.jpg
https://ria.ru/20200801/1575252234.html
https://ria.ru/20200731/1575242703.html
Лукашенко в наручниках в Лефортово!!!
29
А что обсуждать, батька сошёл с ума от страха и ужаса от предстоящего поражения на выборах. Страны братские, братьев не выбирают, а вот дружеские страны и отношения это либо на всегда, либо до первого предательства...
23
5
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245971_0:86:2000:1211_1400x0_80_0_0_9e1022990ebcd8e58d57d8fcda3a5c07.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245971_137:0:1865:1296_1400x0_80_0_0_46cf981d2e3a04db3f306c57258e2e5b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245971_353:0:1649:1296_1400x0_80_0_0_2e9b957b4aeafc115ebf6d1d959f62f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, россия, сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

14:30 01.08.2020 (обновлено: 15:02 01.08.2020)
4487
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет преодолен.
"Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", - сказал он журналистам.
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Вчера, 12:25
Консул встретился с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Он добавил, что удивлен комментариям белорусских СМИ, которые "выглядят очень и очень нелогичным".

"Я, может быть, своих дополнительных комментариев не буду давать - все-таки служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе, какие оценки дают политические элиты других стран", - отметил Нарышкин.

Глава СВР выразил сожаление, что в европейских странах политические элиты расценивают это как срежиссированную акцию.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян возбудили уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 22:36
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Москва заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
177241310
Обсудить 5
Задержание россиян под МинскомРоссияСергей НарышкинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лукашенко в наручниках в Лефортово!!!
1 августа, 15:15
Арсений Новиков
2120006
А что обсуждать, батька сошёл с ума от страха и ужаса от предстоящего поражения на выборах. Страны братские, братьев не выбирают, а вот дружеские страны и отношения это либо на всегда, либо до первого предательства...
1 августа, 15:02
vRvrdn Rodin
1700105
Рекомендуем
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Национальные флаги Украины и России
На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оглашение приговора экс-кандидатам в президенты Белоруссии Н.Статкевичу и Д.Уссу
Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
Алексей Пушков
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул встретился с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Программирование
МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
Потсдамская конференция
Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
Экс-командующий ВДВ напомнил, что ждет обидчиков России
Иван Охлобыстин
Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
Турбаза Глобус
Бывший ученик рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния