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Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 31 августа организатора перевозок в рамках уголовного дела о ДТП в Крыму, в котором 9 человек погибло, сообщили... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:27
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
россия
следственный комитет россии (ск рф)
симферополь
республика крым
севастополь
происшествия
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353
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дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия

Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму

14:24 01.08.2020 (обновлено: 14:27 01.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкДТП с участием микроавтобуса в Крыму
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 31 августа организатора перевозок в рамках уголовного дела о ДТП в Крыму, в котором 9 человек погибло, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании организатора перевозки. СК сообщил, что получены доказательства нарушения организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии.
Республике Крым заключен под стражу до 31 августа организатор пассажирских перевозок, повлекших смерть людей", - сообщили в ведомстве.
Следователями Главного следственного управления арестованному предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРоссияСледственный комитет России (СК РФ)СимферопольРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
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