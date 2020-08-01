Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 31 августа организатора перевозок в рамках уголовного дела о ДТП в Крыму, в котором 9 человек погибло, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее Следственный комитет сообщил о задержании организатора перевозки. СК сообщил, что получены доказательства нарушения организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии.
"В Республике Крым заключен под стражу до 31 августа организатор пассажирских перевозок, повлекших смерть людей", - сообщили в ведомстве.
Следователями Главного следственного управления арестованному предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ, за которое Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.
На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.