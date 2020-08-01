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Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова
Актер Иван Охлобыстин рассказал Пятому каналу о влиянии адвоката Эльмана Пашаева, которое он оказывает на своего подзащитного Михаила Ефремова. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:26
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575226253.html
https://ria.ru/20200730/1575172531.html
Пусть посидит, в колонии тоже есть место творчеству. Жизнь продолжается, в отличии от того бедолаги которого закопали.
45
Не надо Ефремова обелять. Как человек он весьма гаденький.........
20
14
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_dc1cfbb4db8ee06c0bc509a2cc5537ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия

Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова

14:14 01.08.2020 (обновлено: 15:26 01.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Иван Охлобыстин. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал Пятому каналу о влиянии адвоката Эльмана Пашаева, которое он оказывает на своего подзащитного Михаила Ефремова.
"Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката. Он, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела", — заявил Охлобыстин. Он также подчеркнул, что Ефремов уверен, что его осудят и, по словам артиста, хочет этого.
Охлобыстин высказал мнение, что Ефремову нужно дать условный срок.
"Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он — из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может, и на десять", — заявил актер, пояснив, что у Ефремова астма, а в колонии-поселении его могут "споить".
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
31 июля, 16:11
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ДТП с участием Ефремова

В центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada — за ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
Ефремов также записывал видеоролик, в котором обратился к семье погибшего и попросил у них прощения. Родные Захарова не приняли извинения и отказались от предложенной помощи.
Адвокат актера Эльман Пашаев позднее заявил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП. Также он отказался от признательных показаний.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
30 июля, 15:42
Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний
20159311172
Обсудить 14
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Пусть посидит, в колонии тоже есть место творчеству. Жизнь продолжается, в отличии от того бедолаги которого закопали.
1 августа, 15:03
валера удовиченко
4300002
Не надо Ефремова обелять. Как человек он весьма гаденький.........
1 августа, 17:07
Егор Панкратов
1900001
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