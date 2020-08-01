Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова

"Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката. Он, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела", — заявил Охлобыстин. Он также подчеркнул, что Ефремов уверен, что его осудят и, по словам артиста, хочет этого.

"Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он — из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может, и на десять", — заявил актер, пояснив, что у Ефремова астма, а в колонии-поселении его могут "споить".