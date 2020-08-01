Охлобыстин рассказал о гипнотическом влиянии адвоката Пашаева на Ефремова

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин рассказал Пятому каналу о влиянии адвоката Эльмана Пашаева, которое он оказывает на своего подзащитного Михаила Ефремова.
"Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката. Он, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела", — заявил Охлобыстин. Он также подчеркнул, что Ефремов уверен, что его осудят и, по словам артиста, хочет этого.
Охлобыстин высказал мнение, что Ефремову нужно дать условный срок.
"Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он — из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может, и на десять", — заявил актер, пояснив, что у Ефремова астма, а в колонии-поселении его могут "споить".
ДТП с участием Ефремова
В центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee 8 июня выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada — за ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице.
В момент ДТП артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он находится под домашним арестом. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
Ефремов также записывал видеоролик, в котором обратился к семье погибшего и попросил у них прощения. Родные Захарова не приняли извинения и отказались от предложенной помощи.
Адвокат актера Эльман Пашаев позднее заявил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП. Также он отказался от признательных показаний.