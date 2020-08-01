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В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса
Более 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
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в мире
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев коронавируса

14:04 01.08.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 67 023 новых случаев заражения коронавирусом и 1259 летальных исходов.
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Днем ранее эти показатели составляли 67 619 и 1233 соответственно.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 562 170 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 153 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.
Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17,6 миллионов заразившихся и более 679 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10,3 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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