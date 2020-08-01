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В Татарстане смягчили ограничительные меры по коронавирусу
Правительство Татарстана приняло решение об очередном смягчении ограничений, ранее введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, разрешив проводить... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T13:54
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), общество

В Татарстане смягчили ограничительные меры по коронавирусу

13:12 01.08.2020 (обновлено: 13:54 01.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина едет на велосипеде в Казани
Мужчина едет на велосипеде в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина едет на велосипеде в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 авг - РИА Новости. Правительство Татарстана приняло решение об очередном смягчении ограничений, ранее введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, разрешив проводить досуговые, спортивные и зрелищные мероприятия на открытом воздухе с числом участников не более 50, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
"Допускается… организация и проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий на открытых площадках с одновременным присутствием не более 50 человек", - говорится в постановлении.
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При этом обязательным условием поведения таких мероприятий является предварительное письменное уведомление управления Роспотребнадзора по Татарстану не менее чем за 7 дней.
Ранее, с 15 июля решением правительства Татарстана в республике разрешили возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам. Обязательными условиями деятельности предприятий общепита являются общая заполняемость мест, которая должна составлять не более 50% от общего количества, а также соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности: дистанция между столиками не менее полутора метров, перчаточно-масочный режим для работников, регулярная дезинфекция помещений, наличие в них санитайзеров.
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Строгое соблюдение условий предусмотрено также для рынков и торговых центров: не более одного человека на 4 квадратных метра торгового зала, обязательный перчаточно-масочный режим для работников и посетителей, резервуары с антисептическими средствами для обработки рук и периодическая уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.
По-прежнему под запретом работа кинотеатров, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, предоставление курения кальяна, перевозка в такси более двух взрослых пассажиров. Обязательными для жителей Татарстана остаются ношение масок и перчаток в магазинах и транспорте, соблюдение социальной дистанции. Также рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, не покидая места проживания без необходимости, и максимально ограничить контакты с другими людьми.
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