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Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T20:14
россия
туризм
авиация
безопасность
общество
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Новость с Молнией?? На 33 вагнеровцах в Беларуси МОЛНИИ не было)
21
Уррра! Наконец-то, Швейцария, прям праздник! Ой, хотя нет, это праздник для 5-7% населения.
19
13
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, авиация, безопасность, общество

Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

13:04 01.08.2020 (обновлено: 20:14 01.08.2020)
6498
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
Самолет Airbus A320-214 в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Рейсы по маршруту МоскваЖенева — Москва будут совершаться раз в неделю.
С сегодняшнего дня Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В список открытых стран пока входят три государства: Турция, Великобритания и Танзания, в которую прямых рейсов нет.
Уже сегодня можно улететь из Москвы в Анкару, Стамбул и Лондон, с 10 августа начнутся рейсы на турецкие курорты — в Бодрум, Даламан и Анталью. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Пассажирский самолет Boeing 777
31 июля, 21:19
Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
36922463
Обсудить 13
РоссияТуризмАвиацияБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
Новость с Молнией?? На 33 вагнеровцах в Беларуси МОЛНИИ не было)
1 августа, 13:24
Stas Dremov
970005
Уррра! Наконец-то, Швейцария, прям праздник! Ой, хотя нет, это праздник для 5-7% населения.
1 августа, 13:23
SSobolek00
1260001
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