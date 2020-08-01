https://ria.ru/20200801/1575253458.html
Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной
С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T13:04
2020-08-01T20:14
россия
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общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1400x0_80_0_0_7314b09e87c789a2a02d8180260968fd.jpg
https://ria.ru/20200731/1575241337.html
Stas Dremov
Новость с Молнией?? На 33 вагнеровцах в Беларуси МОЛНИИ не было)
21
Sobolek00
Уррра! Наконец-то, Швейцария, прям праздник! Ой, хотя нет, это праздник для 5-7% населения.
19
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1400x0_80_0_0_7314b09e87c789a2a02d8180260968fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм, авиация, безопасность, общество