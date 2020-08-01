Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с еще одной страной

Рейсы по маршруту— Москва будут совершаться раз в неделю.

С сегодняшнего дня Россия начала восстанавливать международное авиасообщение, прерванное с 27 марта из-за пандемии коронавируса. В список открытых стран пока входят три государства: Турция, Великобритания и Танзания, в которую прямых рейсов нет.