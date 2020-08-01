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В России резко подорожали яблоки
В России яблоки значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:27
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
магнит (компания-ритейлер)
яблоки
общество
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Скоро много чего подорожает в связи с курсом рубля
72
"Фуджи", "Гала" , "Голден Делишес"... А что не судьба закупать "Антоновку", "Спартак" и "Анис" ??!! У нас в области яблони ломятся от урожая. Но душить своего производителя проще... Когда нужны не яблоки, а налоги.
72
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), магнит (компания-ритейлер), яблоки, общество

В России резко подорожали яблоки

13:03 01.08.2020 (обновлено: 15:27 01.08.2020)
20880
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорговая полка с яблоками в магазине "Магнит" в Краснодаре
Торговая полка с яблоками в магазине Магнит в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России яблоки значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики.
И прошлом месяце средняя розничная стоимость килограмма яблок достигла 136 рублей, в то время как год назад она составляла 105,3 рубля. Оптовые цены также увеличились — в среднем на 20 процентов за год.
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Как отметила старший консультант компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева, в июле основные сорта яблок подорожали на 30-45 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Так, цена "Фуджи" увеличилась на 46 процентов, "Гала" — на 44 процента, "Голден Делишес" — на 38 процентов.
Основные причины скачка цен — неурожай отечественных яблок и подорожание зарубежных фруктов из-за высокого спроса и снижения курса рубля. Стоит учитывать и сезонный фактор: в мае-июле у российских поставщиков заканчиваются запасы яблок в хранилищах и торговым сетям приходится переходить на импортные поставки, объяснили представители ретейлера "Магнит".
Аналитики считают, что после сбора урожая зимних сортов в России в августе-сентябре цены на яблоки немного снизятся из-за увеличения предложения на рынке. Тем не менее они все равно останутся на 20-25 процентов выше уровня 2019 года.
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Обсудить 52
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Магнит (компания-ритейлер)яблокиОбщество
Популярные комментарии
Скоро много чего подорожает в связи с курсом рубля
1 августа, 13:28
Iv Tun
472110012
"Фуджи", "Гала" , "Голден Делишес"... А что не судьба закупать "Антоновку", "Спартак" и "Анис" ??!! У нас в области яблони ломятся от урожая. Но душить своего производителя проще... Когда нужны не яблоки, а налоги.
1 августа, 14:08
Кузьма Кузьмич
6810300
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