В России резко подорожали яблоки

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России яблоки значительно подорожали по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики.
И прошлом месяце средняя розничная стоимость килограмма яблок достигла 136 рублей, в то время как год назад она составляла 105,3 рубля. Оптовые цены также увеличились — в среднем на 20 процентов за год.
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Как отметила старший консультант компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева, в июле основные сорта яблок подорожали на 30-45 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Так, цена "Фуджи" увеличилась на 46 процентов, "Гала" — на 44 процента, "Голден Делишес" — на 38 процентов.
Основные причины скачка цен — неурожай отечественных яблок и подорожание зарубежных фруктов из-за высокого спроса и снижения курса рубля. Стоит учитывать и сезонный фактор: в мае-июле у российских поставщиков заканчиваются запасы яблок в хранилищах и торговым сетям приходится переходить на импортные поставки, объяснили представители ретейлера "Магнит".
Аналитики считают, что после сбора урожая зимних сортов в России в августе-сентябре цены на яблоки немного снизятся из-за увеличения предложения на рынке. Тем не менее они все равно останутся на 20-25 процентов выше уровня 2019 года.