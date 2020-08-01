В России резко подорожали яблоки

Как отметила старший консультант компании "НЭО Центр" Анастасия Сысоева, в июле основные сорта яблок подорожали на 30-45 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Так, цена "Фуджи" увеличилась на 46 процентов, "Гала" — на 44 процента, "Голден Делишес" — на 38 процентов.

Аналитики считают, что после сбора урожая зимних сортов в России в августе-сентябре цены на яблоки немного снизятся из-за увеличения предложения на рынке. Тем не менее они все равно останутся на 20-25 процентов выше уровня 2019 года.