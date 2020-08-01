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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:06
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
швейцария
общество
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Все нормально, открыли Лондон, там дети учатся, Мальдивы понятно, а сейчас Женева, там деньги хранятся! Ой не могу)))
50
Офигеть, какая новость, аж молния! Все же так хотели в Швейцарию срочно
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1400x0_80_0_0_2e813a43866a64c8ec063fce0bd16af2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, швейцария, общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа

13:03 01.08.2020 (обновлено: 14:06 01.08.2020)
68177
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту МоскваЖенева – Москва", - говорится в сообщении.
Рейсы будут совершаться с периодичностью один раз в неделю, уточнили в оперативном штабе и напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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8812831954
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияШвейцарияОбщество
Популярные комментарии
Все нормально, открыли Лондон, там дети учатся, Мальдивы понятно, а сейчас Женева, там деньги хранятся! Ой не могу)))
1 августа, 13:43
Владимир Лушников
3672005
Офигеть, какая новость, аж молния! Все же так хотели в Швейцарию срочно
1 августа, 14:09
Алексей Ттт
2890203
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