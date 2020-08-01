https://ria.ru/20200801/1575253385.html
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновят с 15 августа
Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа, рейсы будут совершаться раз в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T13:03
2020-08-01T14:06
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Владимир Лушников
Все нормально, открыли Лондон, там дети учатся, Мальдивы понятно, а сейчас Женева, там деньги хранятся! Ой не могу)))
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Алексей Ттт
Офигеть, какая новость, аж молния! Все же так хотели в Швейцарию срочно
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россия
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1400x0_80_0_0_2e813a43866a64c8ec063fce0bd16af2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, швейцария, общество