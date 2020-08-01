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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575253297.html
Проценко рассказал о кашле при заболевании COVID-19
Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал "Российской газете", какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T16:03
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
общество
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https://ria.ru/20200731/1575241255.html
Сообщил типичные аллергические симптомы. А на вкус и запах товарища нет.
45
Проценко иди работать а то только возле холодильника торчищь
20
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570925736_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_83fcb7ccd1f2dc96b1254fa6b5af9073.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании COVID-19

13:01 01.08.2020 (обновлено: 16:03 01.08.2020)
67197
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал "Российской газете", какой кашель характерен для заболевшего коронавирусом человека.
Он пояснил, что, после того как переболел коронавирусом, ни с чем не спутает этот кашель — у него особенные интонации.
"Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения", — пояснил Проценко, отметив, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз.
Также врач рассказал, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.
Согласно подсчетам ВОЗ, всего в мире выявлено более 17,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, умерли 668 тысяч человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 17,6 миллиона случаев коронавирусной инфекции, а погибли боле 679 тысяч человек. В России выявлено 845 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 14 тысяч человек умерли, 646 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
31 июля, 21:15Распространение нового коронавируса
Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения COVID-19
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Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
Популярные комментарии
Сообщил типичные аллергические симптомы. А на вкус и запах товарища нет.
1 августа, 13:41
Igor Rod'ko
3420018
Проценко иди работать а то только возле холодильника торчищь
1 августа, 15:34
ЭЭЭдуард Эрннест
920018
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