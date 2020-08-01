Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие " Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие " Лотос ", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Впервые "Лотос" был публично представлен Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (Климовск, ЦНИИточмаш) в 2019 году. Как заявил главный конструктор самоходки Вениамин Счастливцев, у "Лотоса" увеличен боекомплект в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона". Демонстрация орудия состоялась в Климовске и в субботу в рамках военно-спортивного праздника, посвященного предстоящему Дню ВДВ.

"Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Лотос" уже прошло предъявительские испытания, сейчас проходит приемо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты военного представительства в ЦНИИточмаш принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что в рамках прошедших испытаний новейшая самоходка прошла 80 километров и произвела 14 выстрелов. Из 57 пунктов приемо-сдаточных испытаний "Лотосу" осталось провести еще семь, в том числе проверку стопоров, системы навигации, а также взвешивание для определения боевой массы.

В мае 2019 года гендиректор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина

Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаше, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.