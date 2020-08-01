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Новое оружие России
https://ria.ru/20200801/1575252991.html
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"
Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания,... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T21:33
лотос (самоходка)
новое оружие россии
россия
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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лотос (самоходка), россия, воздушно-десантные войска россии, безопасность

Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

12:51 01.08.2020 (обновлено: 21:33 01.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Паньшин / Перейти в фотобанкОпытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск "Лотос"
Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск Лотос
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Перейти в фотобанк
Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск "Лотос". Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Перспективное самоходное 120-миллиметровое орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск России, вышло на приемо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
Впервые "Лотос" был публично представлен Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (Климовск, ЦНИИточмаш) в 2019 году. Как заявил главный конструктор самоходки Вениамин Счастливцев, у "Лотоса" увеличен боекомплект в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона". Демонстрация орудия состоялась в Климовске и в субботу в рамках военно-спортивного праздника, посвященного предстоящему Дню ВДВ.
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"Перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Лотос" уже прошло предъявительские испытания, сейчас проходит приемо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты военного представительства в ЦНИИточмаш принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что в рамках прошедших испытаний новейшая самоходка прошла 80 километров и произвела 14 выстрелов. Из 57 пунктов приемо-сдаточных испытаний "Лотосу" осталось провести еще семь, в том числе проверку стопоров, системы навигации, а также взвешивание для определения боевой массы.
В мае 2019 года гендиректор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
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Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаше, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.
В октябре 2018 года Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИточмаш приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".
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Новое оружие РоссииЛотос (самоходка)РоссияВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
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