Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575252234.html
Консул встретился с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T16:27
задержание россиян под минском
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
https://ria.ru/20200731/1575218353.html
https://ria.ru/20200731/1575242703.html
надо проводить сепецоперацию и притаскивать за уши в Москву макея,вакульчика и прочих причастных к этому скотству. под трибунал.
304
Вмешательство в выбры, батька у американцев учится.
292
132
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_128:0:872:558_1400x0_80_0_0_aba21d5c34436966cb3dfb803926b990.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_218:89:687:558_1400x0_80_0_0_f222ec099052480ec85edec3ba7e1215.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание россиян под минском, россия, белоруссия, в мире

Консул встретился с задержанными в Белоруссии 33 россиянами

12:25 01.08.2020 (обновлено: 16:27 01.08.2020)
134139
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений. В ней принимали участие заведующий консульским отделом и консул.
По словам Плетнева, каждому из россиян предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В этих документах, подчеркнул консул, "явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей".

"В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией", — пояснил он.

Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 14:13
В Кремле назвали задержание 33 россиян в Белоруссии безосновательным
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев позже уточнил, что встреча продолжалась с десяти вечера до пяти утра. По его словам, "консулы задали все вопросы, которые обязаны были задать": о цели приезда в Белоруссию, планах дальнейшего перемещения, условиях содержания и тех документах, которые представили каждому задержанному.
Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении россиян.
"Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление. Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", — сказал посол.
О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские СМИ называют задержанных "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, их подозревают в подготовке в республике массовых беспорядков.
Москва заявила, что российские граждане непричастны к внутриполитическим процессам в Белоруссии. В МИД отметили, что они следовали транзитом через Минск в Стамбул, причем у них были все документы, в том числе авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. Все документы, необходимые для установления истины, есть в распоряжении белорусских властей, подчеркнули в МИД. Попытки представить ситуацию как вмешательство в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики, добавили в ведомстве.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
31 июля, 22:36
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
49812317187660
Обсудить 132
Задержание россиян под МинскомРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
надо проводить сепецоперацию и притаскивать за уши в Москву макея,вакульчика и прочих причастных к этому скотству. под трибунал.
1 августа, 12:34
dayzzgone 1
18110311117
Вмешательство в выбры, батька у американцев учится.
1 августа, 12:47
MMarakov1978
19614206218
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Турбаза Глобус
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Коронавирус превратит Украину в экономического тигра: у нее есть план
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Участники митинга-встречи кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской с избирателями в парке Дружбы народов в Минске
"Маловато буйных". Как в Белоруссии готовятся к выборам президента
Взрыв на АЗС в станице Васюринской
Очевидцы сняли на видео уничтожение краснодарской АЗС мощным взрывом
Камала Харрис
"Вашингтонское болото" выставит против Трампа своего Путина
Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
Проценко рассказал о визите Путина в больницу в Коммунарке
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Последствия столкновения самолета с бензовозом в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево бензовоз протаранил самолет
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила повторное расследование катастрофы Ту-154 в Польше
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике
Никаких таблеток. Неожиданная защита от инфекции, придуманная животными
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Национальные флаги Украины и России
На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Торговая полка с яблоками в магазине Магнит в Краснодаре
В России резко подорожали яблоки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния