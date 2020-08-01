Консул встретился с задержанными в Белоруссии 33 россиянами

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами, сообщил консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 24"

Он уточнил, что встреча с 33 задержанными состоялась накануне вечером в одном из белорусских пенитенциарных учреждений. В ней принимали участие заведующий консульским отделом и консул.

По словам Плетнева, каждому из россиян предъявили постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. В этих документах, подчеркнул консул, "явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей".

"В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией", — пояснил он.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев позже уточнил, что встреча продолжалась с десяти вечера до пяти утра. По его словам, "консулы задали все вопросы, которые обязаны были задать": о цели приезда в Белоруссию, планах дальнейшего перемещения, условиях содержания и тех документах, которые представили каждому задержанному.

Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении россиян.

"Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление. Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", — сказал посол.

О задержании 33 россиян под Минском и на юге Белоруссии стало известно 29 июля. Белорусские СМИ называют задержанных "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, их подозревают в подготовке в республике массовых беспорядков.