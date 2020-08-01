В Калининградской области автобус столкнулся с иномаркой

"В результате ДТП водитель Skoda Rapid скончался от полученных травм на месте происшествия. По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились четыре пассажира (ушибы, ссадины). Несовершеннолетних среди пострадавших нет", - сообщили в полиции.