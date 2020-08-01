В Калининградской области автобус столкнулся с иномаркой

КАЛИНИНГРАД, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате автоаварии с участием рейсового автобуса на светлогорской трассе в Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Как рассказали в полиции на участке автодороги Романово-Калининград со стороны Калининграда в направлении Светлогорска двигался автомобиль Skoda Rapid под управлением 31-летнего водителя, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения (по предварительным данным, уснул за рулем), в результате чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом под управлением 48-летнего водителя.
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"В результате ДТП водитель Skoda Rapid скончался от полученных травм на месте происшествия. По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились четыре пассажира (ушибы, ссадины). Несовершеннолетних среди пострадавших нет", - сообщили в полиции.
В УМВД отметили, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Уточняются подробности причин аварии.
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