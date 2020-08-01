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В Калининградской области автобус столкнулся с иномаркой
Один человек погиб, четверо получили травмы в результате автоаварии с участием рейсового автобуса на светлогорской трассе в Калининградской области, сообщили... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T12:19
skoda
калининградская область
калининград
светлогорск
происшествия
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калининградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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skoda, калининградская область, калининград, светлогорск, происшествия

В Калининградской области автобус столкнулся с иномаркой

12:06 01.08.2020 (обновлено: 12:19 01.08.2020)
5951
© Фото : УМВД по Калининградской областиПоследствия ДТП на 11 км автодороги Романово-Калининград
Последствия ДТП на 11 км автодороги Романово-Калининград
© Фото : УМВД по Калининградской области
Последствия ДТП на 11 км автодороги Романово-Калининград
КАЛИНИНГРАД, 1 авг - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили травмы в результате автоаварии с участием рейсового автобуса на светлогорской трассе в Калининградской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Как рассказали в полиции на участке автодороги Романово-Калининград со стороны Калининграда в направлении Светлогорска двигался автомобиль Skoda Rapid под управлением 31-летнего водителя, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения (по предварительным данным, уснул за рулем), в результате чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом под управлением 48-летнего водителя.
Полиция и скорая помощь
Вчера, 05:33
В МЧС рассказали, как избежать ДТП
"В результате ДТП водитель Skoda Rapid скончался от полученных травм на месте происшествия. По предварительной информации, на настоящий момент за медицинской помощью обратились четыре пассажира (ушибы, ссадины). Несовершеннолетних среди пострадавших нет", - сообщили в полиции.
В УМВД отметили, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Уточняются подробности причин аварии.
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25 февраля, 09:31
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SkodaКалининградская областьКалининградСветлогорскПроисшествия
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