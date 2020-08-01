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ОАЭ запустили первую в арабском мире атомную станцию
Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в субботу объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции "Барака". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T20:39
оаэ
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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оаэ, в мире

ОАЭ запустили первую в арабском мире атомную станцию

11:54 01.08.2020 (обновлено: 20:39 01.08.2020)
6269
CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati / АЭС "Барака" в ОАЭ
АЭС Барака в ОАЭ
CC BY-SA 4.0 / Wikiemirati /
АЭС "Барака" в ОАЭ
ДУБАЙ, 1 авг — РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в субботу объявил о запуске первой в арабском мире атомной станции "Барака".

"Сегодня публично объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире на станции Barakah в Абу-Даби. Специалистам удалось загрузить ядерное топливо, провести комплексные испытания и успешно завершить операцию по запуску", — написал премьер в социальной сети Twitter.

Он отметил, что ОАЭ собираются "эксплуатировать четыре атомные электростанции, которые обеспечат четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и экологически чистым способом, назвав атомные станции и исследования космоса со стороны ОАЭ "сообщением миру, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с остальными великими нациями".
АЭС в Бараке будет состоять из четырех энергоблоков общей мощностью 5600 мегаватт.
Ранее генеральный директор Федерального агентства ОАЭ по регулированию атомной деятельности FANR Христер Викторссон сообщил РИА Новости, что первая в арабском мире атомная станция Barakah может быть запущена в начале 2020 года, после того как агентство выпустит лицензию на ее эксплуатацию и после загрузки ядерного топлива.
Синтез и термообработка топливного сырья
18 февраля, 11:43РИА Наука
Российские ученые создали таблетки для атомных станций
Первая эмиратская АЭС с четырьмя реакторами строится на западе страны, на побережье Персидского залива в регионе Аль-Гарбия эмирата Абу-Даби, расположенном в 250 километрах от столицы страны.
Строительство электростанции стоимостью 25 миллиардов долларов началось в 2011 году, ожидалось, что в 2017-м станция уже начнет вырабатывать электроэнергию.
746193517
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ОАЭВ мире
Популярные комментарии
Мда, если бы думали о качестве и безопасности - то заказали бы АЭС у России.
1 августа, 12:03
ИЯИбрагим Яблоков
1200001
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