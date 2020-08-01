Кинолог назвал пять самых обучаемых пород собак

По результатам исследований Университета Британской Колумбии, самой легко обучаемой признана порода бордер-колли.

"Это верные друзья, способные ученики и непревзойденные интеллектуалы. Данная порода подойдет только тем, кто готов большое количество свободного времени посвятить занятиям со своей собакой. Бордер-колли не будут довольствоваться мягкой лежанкой и вкусной едой, им нужны постоянные физические и умственные нагрузки", — пояснил Голубев.

Ум, активность и дружелюбие характерны и для пуделей.

"Смышленость и ум демонстрируются в беспрекословном послушании. Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам", — отметил кинолог.

Золотистые ретриверы отличаются терпением и хорошей памятью.

"Собак этой породы часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. Тонкий нюх и превосходная память делают их непревзойденными в своем деле. Благодаря своему интеллекту и памяти золотистые ретриверы схватывают любые команды буквально на лету", — рассказал Голубев.

Лабрадоры получают удовольствие от учебы и стараются угодить своему хозяину.

"Высокие интеллектуальные способности делают собак этой породы незаменимыми помощниками на службе, в поисково-спасательных операциях, а также в реабилитации людей. Собаки легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому они являются отличными сиделками и компаньонами", — отметил президент РКФ.

Собаки породы шелти (шетландские овчарки) послушны, исполнительны и легко усваивают новые команды.

"Эти собаки показывают превосходные результаты в аджилити и других видах спорта. Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу", — пояснил Голубев.