Кинолог назвал пять самых обучаемых пород собак

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) составила рейтинг пород собак, которые легче других поддаются дрессировке. Об этом рассказал агентству городских новостей "Москва" президент организации Владимир Голубев.
По результатам исследований Университета Британской Колумбии, самой легко обучаемой признана порода бордер-колли.
"Это верные друзья, способные ученики и непревзойденные интеллектуалы. Данная порода подойдет только тем, кто готов большое количество свободного времени посвятить занятиям со своей собакой. Бордер-колли не будут довольствоваться мягкой лежанкой и вкусной едой, им нужны постоянные физические и умственные нагрузки", — пояснил Голубев.
Ум, активность и дружелюбие характерны и для пуделей.
"Смышленость и ум демонстрируются в беспрекословном послушании. Наблюдательность, прекрасная память и любопытство позволяют собакам этой породы легко обучаться новым командам", — отметил кинолог.
Золотистые ретриверы отличаются терпением и хорошей памятью.
"Собак этой породы часто используют в роли поводырей, спасателей и поисковиков. Тонкий нюх и превосходная память делают их непревзойденными в своем деле. Благодаря своему интеллекту и памяти золотистые ретриверы схватывают любые команды буквально на лету", — рассказал Голубев.
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"Высокие интеллектуальные способности делают собак этой породы незаменимыми помощниками на службе, в поисково-спасательных операциях, а также в реабилитации людей. Собаки легко ладят со всеми членами семьи и другими животными, поэтому они являются отличными сиделками и компаньонами", — отметил президент РКФ.
Собаки породы шелти (шетландские овчарки) послушны, исполнительны и легко усваивают новые команды.
"Эти собаки показывают превосходные результаты в аджилити и других видах спорта. Их можно увидеть в фильмах, сериалах, на цирковой арене, а также на призовых местах всевозможных дог-шоу", — пояснил Голубев.
Практически любой владелец при желании сможет справиться с дрессировкой собак этих пород, что делает их подходящими для начинающих собаководов, заключил кинолог.