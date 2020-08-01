Медики оценили состояние пострадавших в ДТП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Пять пострадавших в дорожной аварии с микроавтобусом на трассе "Таврида" в Крыму находятся в тяжелом стабильном состоянии, сообщает пресс-служба крымского минздрава.
На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. ДТП произошло 31 июля. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Начата проверка. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
31 июля, 09:22Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
"Пятеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии", - сказали РИА Новости в минздраве.
При этом еще одна пациентка, пострадавшая в ДТП, находится в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Остальным троим пострадавшим, среди которых двое детей, медицинская помощь ранее была оказана амбулаторно.