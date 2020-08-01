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Медики оценили состояние пострадавших в ДТП в Крыму
Пять пострадавших в дорожной аварии с микроавтобусом на трассе "Таврида" в Крыму находятся в тяжелом стабильном состоянии, сообщает пресс-служба крымского... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T11:11
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

Медики оценили состояние пострадавших в ДТП в Крыму

11:11 01.08.2020
6255
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Пять пострадавших в дорожной аварии с микроавтобусом на трассе "Таврида" в Крыму находятся в тяжелом стабильном состоянии, сообщает пресс-служба крымского минздрава.
На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. ДТП произошло 31 июля. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Начата проверка. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
31 июля, 09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
В микроавтобусе находились жители Краснодарского и Хабаровского краев, Крыма, городов Сургута и Омска.
"Пятеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии", - сказали РИА Новости в минздраве.
При этом еще одна пациентка, пострадавшая в ДТП, находится в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Остальным троим пострадавшим, среди которых двое детей, медицинская помощь ранее была оказана амбулаторно.
На месте ДТП с участием микроавтобуса ГАЗель в Омской области. 20 марта 2020
31 июля, 08:40
Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2018 - 2020 годах
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
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