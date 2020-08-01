Медики оценили состояние пострадавших в ДТП в Крыму

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму

"Пятеро пострадавших в ДТП находятся в тяжелом стабильном состоянии", - сказали РИА Новости в минздраве.

При этом еще одна пациентка, пострадавшая в ДТП, находится в состоянии средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.