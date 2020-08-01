https://ria.ru/20200801/1575249970.html
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Следователи считают отравление приоритетной версией смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T11:09
2020-08-02T09:22
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
барнаул
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Von Stirliz
О, какие вкусные грибочки, дорогая! Где рецепт взяла? В детективе, милый...
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ZenBooster N/A
Это что, смешно что ли?
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алтайский край
барнаул
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры осмотра места происшествия, где обнаружены тела четырех человек
Следователи следственного управления СК России по Алтайскому краю проводят осмотр места происшествия, где обнаружены тела четырех человек.
2020-08-01T11:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибель семьи на алтайской турбазе, видео, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, барнаул