СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе

Тела четырех человек обнаружили на турбазе "Глобус" накануне днем. Это семья из четырех человек: 57-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 11 и 16 лет. Они приехали в село Ая из. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.