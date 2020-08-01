Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575249970.html
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Следователи считают отравление приоритетной версией смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-02T09:22
гибель семьи на алтайской турбазе
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алтайский край
барнаул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
О, какие вкусные грибочки, дорогая! Где рецепт взяла? В детективе, милый...
146
Это что, смешно что ли?
103
21
алтайский край
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры осмотра места происшествия, где обнаружены тела четырех человек
Следователи следственного управления СК России по Алтайскому краю проводят осмотр места происшествия, где обнаружены тела четырех человек.
2020-08-01T11:09
true
PT0M35S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_0:120:1201:795_1400x0_80_0_0_4c9724d7f23c811fce661d6399da5f38.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_67:0:1127:795_1400x0_80_0_0_b0bafb8fa39f6c00817bb2006c3ca3c2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575227945_199:0:994:795_1400x0_80_0_0_0c30c8c5aec270dccdff8a84f16ff56f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гибель семьи на алтайской турбазе, видео, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алтайский край, барнаул
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи считают отравление приоритетной версией смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого главка Следственного комитета Людмила Рязанцева.
2020-08-01T11:09
true
PT0M35S

СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе

11:09 01.08.2020 (обновлено: 09:22 02.08.2020)
118579
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтактеТурбаза "Глобус"
Турбаза Глобус
© Фото : страница турбазы "Глобус" во ВКонтакте
Турбаза "Глобус". Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Следователи считают отравление приоритетной версией смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае. Об этом сообщила старший помощник руководителя краевого главка Следственного комитета Людмила Рязанцева.

"Следователи провели осмотр, в том числе тел потерпевших. Установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено", — пояснила она.

Сейчас следователи-криминалисты вместе со специалистами Роспотребнадзора собирают пробы воды и воздуха. Назначены судебные экспертизы, которые, среди прочего, помогут установить точную причину смерти.
Тела четырех человек обнаружили на турбазе "Глобус" накануне днем. Это семья из четырех человек: 57-летний мужчина, его 43-летняя жена и дети 11 и 16 лет. Они приехали в село Ая из Барнаула. Владельцы турбазы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.
2117284422570
Обсудить 21
Гибель семьи на алтайской турбазеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Алтайский крайБарнаул
Популярные комментарии
О, какие вкусные грибочки, дорогая! Где рецепт взяла? В детективе, милый...
1 августа, 12:23
Von Stirliz
1150519106
Это что, смешно что ли?
1 августа, 12:33
ZenBooster N/A
8830714
Рекомендуем
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Взрыв на АЗС в станице Васюринской
Очевидцы сняли на видео уничтожение краснодарской АЗС мощным взрывом
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул встретился с задержанными в Белоруссии 33 россиянами
Щенок британской породы бордер-колли
Кинолог назвал пять самых обучаемых пород собак
Последствия столкновения самолета с бензовозом в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево бензовоз протаранил самолет
Актер Сергей Гармаш
Опубликован полный текст письма Сергея Гармаша об уходе из "Современника"
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике
Никаких таблеток. Неожиданная защита от инфекции, придуманная животными
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Рассмотрение Радой Украины закона о русском языке
Коронавирус превратит Украину в экономического тигра: у нее есть план
Рэпер Энди Картрайт с женой
Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о странностях его жены
Избыточный вес
СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Пляж
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния