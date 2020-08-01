Упразднены неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ упразднило неактуальные акты в сфере сельского хозяйства и рыболовства, отдельные акты перестанут действовать с 1 января будущего года, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Отдельные акты и их положения, содержащие требования по контролю в сфере сельского хозяйства и рыболовства, признаны недействительными и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении

Отмечается, что решение затронет 60 документов, изданных в период с 1992 по 2018 год.

"В их числе – правила проведения сравнительных анализов семян и эксплуатации электрооборудования на рыболовецких судах, регламенты перевозки подкарантинных грузов и экспертизы продукции животного происхождения. Им на смену придут современные нормы, выстроенные на базе риск-ориентированного подхода к государственному регулированию", - добавляется в сообщении.