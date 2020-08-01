https://ria.ru/20200801/1575249795.html
Упразднены неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве
Правительство РФ упразднило неактуальные акты в сфере сельского хозяйства и рыболовства, отдельные акты перестанут действовать с 1 января будущего года,... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T11:03
2020-08-01T11:05
россия
михаил мишустин
правительство рф
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, михаил мишустин, правительство рф, экономика
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ упразднило неактуальные акты в сфере сельского хозяйства и рыболовства, отдельные акты перестанут действовать с 1 января будущего года, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
"Отдельные акты и их положения, содержащие требования по контролю в сфере сельского хозяйства и рыболовства, признаны недействительными и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что решение затронет 60 документов, изданных в период с 1992 по 2018 год.
"В их числе – правила проведения сравнительных анализов семян и эксплуатации электрооборудования на рыболовецких судах, регламенты перевозки подкарантинных грузов и экспертизы продукции животного происхождения. Им на смену придут современные нормы, выстроенные на базе риск-ориентированного подхода к государственному регулированию", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что ревизия актов законодательства РФ, которую правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины". Механизм предусматривает отмену необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на отрасли экономики и улучшения делового климата.