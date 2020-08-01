Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей

КНДР готовит вакцину? Ничего хорошего: шведы не верят и боятся Пхеньян заявил, что близок к разработке вакцины от коронавируса. Ну и хорошо, нет? Нет. В КНДР ничего хорошего быть не может, а под вакциной скрывают разработки биологического оружия. Примерно так пугают шведских читателей местные журналисты и эксперты.