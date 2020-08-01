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Распространение нового коронавируса
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Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей
Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей, параллельно будет идти наблюдение за теми, кто получил вакцину, заявил... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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кстатьи, никто не сказал, а какие ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ? Не бывает вакцин без них и некоторым людям они противопоказаны, не зависимо от профессии. Почему Мурашко не озвучил протитвопоказания?
92
Наверно потому что противопоказаний нет ? Были испытания клинические, наверняка вы знаете и читали, противопоказания не выявили, и побочных эффектов. Но у вас наверно другое мнение, отличное от учёных и специалистов. Наверняка вы знаете больше их. Не поделитесь ?
86
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии

Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей

10:40 01.08.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВо время процедуры вакцинации
Во время процедуры вакцинации
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Во время процедуры вакцинации. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей, параллельно будет идти наблюдение за теми, кто получил вакцину, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно (наблюдение), начнется параллельно с вакцинации особых групп - это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами",- сказал Мурашко журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КНДР готовит вакцину? Ничего хорошего: шведы не верят и боятсяПхеньян заявил, что близок к разработке вакцины от коронавируса. Ну и хорошо, нет? Нет. В КНДР ничего хорошего быть не может, а под вакциной скрывают разработки биологического оружия. Примерно так пугают шведских читателей местные журналисты и эксперты.
67552590
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
кстатьи, никто не сказал, а какие ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ? Не бывает вакцин без них и некоторым людям они противопоказаны, не зависимо от профессии. Почему Мурашко не озвучил протитвопоказания?
1 августа, 10:44
О Ольга Занкова
73011017
Наверно потому что противопоказаний нет ? Были испытания клинические, наверняка вы знаете и читали, противопоказания не выявили, и побочных эффектов. Но у вас наверно другое мнение, отличное от учёных и специалистов. Наверняка вы знаете больше их. Не поделитесь ?
1 августа, 11:06
Валар Дахаэрис
231001745
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