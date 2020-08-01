https://ria.ru/20200801/1575249486.html
Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей
Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать с медиков и учителей, параллельно будет идти наблюдение за теми, кто получил вакцину, заявил... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:40
2020-08-01T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575242791.html
Ольга Занкова
кстатьи, никто не сказал, а какие ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ? Не бывает вакцин без них и некоторым людям они противопоказаны, не зависимо от профессии. Почему Мурашко не озвучил протитвопоказания?
92
Валар Дахаэрис
Наверно потому что противопоказаний нет ? Были испытания клинические, наверняка вы знаете и читали, противопоказания не выявили, и побочных эффектов. Но у вас наверно другое мнение, отличное от учёных и специалистов. Наверняка вы знаете больше их. Не поделитесь ?
86
19
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150474/22/1504742273_0:82:3349:1966_1400x0_80_0_0_99b4c985db312586fc12f128a6d63348.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии