https://ria.ru/20200801/1575249392.html
В России за сутки 8114 человек вылечились от коронавируса
За сутки 8 114 человек в РФ выписаны после COVID-19, за все время — 646 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:35
2020-08-01T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575249040.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_324:0:3053:2047_1400x0_80_0_0_b733192c3ad17e07d8fb5a09ccbb51e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_1098:0:3145:2047_1400x0_80_0_0_54a382319881948034fc060f18600f9f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии