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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575249392.html
В России за сутки 8114 человек вылечились от коронавируса
За сутки 8 114 человек в РФ выписаны после COVID-19, за все время — 646 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии

В России за сутки 8114 человек вылечились от коронавируса

10:35 01.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За сутки 8 114 человек в РФ выписаны после COVID-19, за все время — 646 524, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 114 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 646 524", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Разработка вакцины от коронавируса
Вчера, 10:28
Испытания российской вакцины от коронавируса завершены
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
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