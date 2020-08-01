В России выявили 5462 новых случая коронавируса

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5462 новых случая COVID-19, умерли 95 человек, выздоровели — 8114, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 1356 пациентов (24,8 процента) заболевание протекает без симптомов.

Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет только в Ненецком и Чукотском автономных округах. Больше всего новых случаев в Москве — 690. Еще 202 случая зафиксировали в Свердловской области, 170 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 159 — в Нижегородской области, 149 — в Подмосковье, 146 — в Иркутской области, 143 — в Красноярском крае.

В Еврейской автономной области отмечены три новых случая, а в Севастополе — пять.

Темпы роста в целом по стране за сутки составили 0,7 процента.

Общее число инфицированных в России с начала эпидемии достигло 845 443. Умерли за все время 14 058 человек, выписались из больниц — 646 524.

По последним данным ВОЗ , во всем мире насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,3 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран, помимо Соединенных Штатов, входят Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.