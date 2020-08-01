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Распространение нового коронавируса
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В России выявили 5462 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 5462 новых случая COVID-19, умерли 95 человек, выздоровели — 8114, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 5462 новых случая коронавируса

10:32 01.08.2020 (обновлено: 12:14 01.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в "красную зону" госпиталя COVID-19
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинский работник входит в "красную зону" госпиталя COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 5462 новых случая COVID-19, умерли 95 человек, выздоровели — 8114, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 1356 пациентов (24,8 процента) заболевание протекает без симптомов.
Разработка вакцины от коронавируса
Вчера, 10:28
Испытания российской вакцины от коронавируса завершены
Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет только в Ненецком и Чукотском автономных округах. Больше всего новых случаев в Москве — 690. Еще 202 случая зафиксировали в Свердловской области, 170 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 159 — в Нижегородской области, 149 — в Подмосковье, 146 — в Иркутской области, 143 — в Красноярском крае.
В Еврейской автономной области отмечены три новых случая, а в Севастополе — пять.
Темпы роста в целом по стране за сутки составили 0,7 процента.
Общее число инфицированных в России с начала эпидемии достигло 845 443. Умерли за все время 14 058 человек, выписались из больниц — 646 524.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США — 4,3 миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран, помимо Соединенных Штатов, входят Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1984311134
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