Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200801/1575248918.html
Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре
Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_e352e4c4ffffb540ca3a67cc2c524420.jpg
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_e352e4c4ffffb540ca3a67cc2c524420.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_eb81bcd8e3ecf9a0888f173b826d05f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b950ee358e02d23e3b0f0a140f898a30.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре

10:24 01.08.2020 (обновлено: 10:43 01.08.2020)
4838
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в России планируется начать в октябре, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что уже более широкое (вакцинирование), все-таки мы должны более постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь месяц".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
67310128
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Во время процедуры вакцинации
Вакцинацию от коронавируса начнут с медиков и учителей
Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса
Взрыв на АЗС в станице Васюринской
Очевидцы сняли на видео уничтожение краснодарской АЗС мощным взрывом
Последствия столкновения самолета с бензовозом в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево бензовоз протаранил самолет
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко рассказал о кашле при заболевании COVID-19
Наталия Орейро
Наталия Орейро рассказала, как хочет отблагодарить россиян за любовь
Турбаза Глобус
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Самолет в небе
Из Шереметьево вылетел первый регулярный рейс
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Дискомфорт
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Москве выявили 690 случаев коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния