https://ria.ru/20200801/1575248838.html
В Шереметьево бензовоз протаранил самолет
В аэропорту Шереметьево бензовоз столкнулся с самолетом "Аэрофлота" Airbus A321. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:25
2020-08-01T12:06
аэрофлот
airbus a321
шереметьево (аэропорт)
происшествия - видео
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https://ria.ru/20200801/1575250329.html
Анна Луч
таких бы комментаторов обнулить бы
34
Vasya Ivanov
ТС-1 (топливо самолётное) - самый распространенный вид авиационного керосина для дозвуковой авиации. Правильно писать ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК!
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/01/1575248960_0:9:1280:729_1400x0_80_0_0_a05e4458e1a51eb49d5cab5aef2ad62d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, airbus a321, шереметьево (аэропорт), происшествия - видео
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
В аэропорту Шереметьево
бензовоз столкнулся с самолетом "Аэрофлота
" Airbus A321
.
На опубликованных в Сети снимках видно, что крыша топливозаправщика смята. Воздушное судно также получило повреждения.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, лайнер находился на удаленной стоянке без экипажа и пассажиров на борту.
По данным экстренных служб, пострадал водитель топливозаправочного автомобиля.
Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин
уточнил, что бензовоз выехал за пределы сервисной дороги и врезался в нос самолета на месте стоянки 173.
"Имеются повреждения носовой части фюзеляжа, повреждена кабина автомобиля-топливозаправщика. Степень повреждений оценивается. Жертв и пострадавших нет. Водителю автомобиля-топливозаправщика оказана медицинская помощь", — сказал он.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.