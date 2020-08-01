В Шереметьево бензовоз протаранил самолет

Последствия столкновения самолета с бензовозом в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В аэропорту Airbus A321. В аэропорту Шереметьево бензовоз столкнулся с самолетом " Аэрофлота

На опубликованных в Сети снимках видно, что крыша топливозаправщика смята. Воздушное судно также получило повреждения.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, лайнер находился на удаленной стоянке без экипажа и пассажиров на борту.

По данным экстренных служб, пострадал водитель топливозаправочного автомобиля.

Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин уточнил, что бензовоз выехал за пределы сервисной дороги и врезался в нос самолета на месте стоянки 173.

"Имеются повреждения носовой части фюзеляжа, повреждена кабина автомобиля-топливозаправщика. Степень повреждений оценивается. Жертв и пострадавших нет. Водителю автомобиля-топливозаправщика оказана медицинская помощь", — сказал он.