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В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мурашко
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Как бы короновирус создан как биологическое оружие в СССР, ни для кого это не секрет. Вакцина была создана тогда же . Поэтому никто ничего сегодня не создавал . У России нет науки сегодня. Так что надо ждать новых обвинений и санкций . То Китай обвиняли в короновирусной заразе , но Кремль хочет все взять на себя .
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Россия снова всех уделала! Слава учёным!
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, михаил мурашко, здоровье - общество

В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса

10:19 01.08.2020 (обновлено: 12:14 01.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.
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"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.
По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.
"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.
Он отметил, что массовую вакцинацию планируется проводить с октября.
Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. В Минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 845 тысяч, более 14 тысяч человек скончались, 646 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Как бы короновирус создан как биологическое оружие в СССР, ни для кого это не секрет. Вакцина была создана тогда же . Поэтому никто ничего сегодня не создавал . У России нет науки сегодня. Так что надо ждать новых обвинений и санкций . То Китай обвиняли в короновирусной заразе , но Кремль хочет все взять на себя .
1 августа, 10:36
freizdorf
718206116
Россия снова всех уделала! Слава учёным!
1 августа, 10:24
Ржик Западэнскый
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