https://ria.ru/20200801/1575248763.html
В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:19
2020-08-01T12:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
михаил мурашко
здоровье - общество
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https://ria.ru/20200730/1575165819.html
freizdorf
Как бы короновирус создан как биологическое оружие в СССР, ни для кого это не секрет. Вакцина была создана тогда же . Поэтому никто ничего сегодня не создавал . У России нет науки сегодня. Так что надо ждать новых обвинений и санкций . То Китай обвиняли в короновирусной заразе , но Кремль хочет все взять на себя .
149
Ржик Западэнскый
Россия снова всех уделала! Слава учёным!
128
60
россия
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, михаил мурашко, здоровье - общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.
"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.
По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.
"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.
Он отметил, что массовую вакцинацию планируется проводить с октября.
Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. В Минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ
, всего насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 845 тысяч, более 14 тысяч человек скончались, 646 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.