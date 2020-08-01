В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото

Испытания вакцины от коронавируса в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

По его словам, сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата.

"Мы ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора — два месяца для разрешения на проведение клинических исследований", — добавил министр.

По его словам, после получения регистрационного удостоверения начнется применение вакцин. Прежде всего предстоит вакцинация особых групп.

"Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", — пояснил Мурашко.

Он отметил, что массовую вакцинацию планируется проводить с октября.

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Двадцатого июля оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев. В Минобороны подчеркнули, что результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа, никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не выявили.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается 17,1 миллиона инфицированных, 668 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения коронавирусом превысило 845 тысяч, более 14 тысяч человек скончались, 646 тысяч вылечились.