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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП
Трое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-10 в Московской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:15
московская область (подмосковье)
клин
происшествия
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московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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60
московская область (подмосковье), клин, происшествия

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП

10:15 01.08.2020
1129
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Трое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-10 в Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На 81-м километре трассы М-10 в городском округе Клин произошло ДТП с участием двух легковых автомашин. Пострадали семь человек, из них трое детей", - сказал собеседник агентства.
Полиция и скорая помощь
Вчера, 05:33
В МЧС рассказали, как избежать ДТП
По его словам, все пострадавшие направлены в Центральную районную больницу Клина. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Московская область (Подмосковье)КлинПроисшествия
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