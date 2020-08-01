https://ria.ru/20200801/1575248672.html
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП
Трое детей и четверо взрослых пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-10 в Московской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T10:15
2020-08-01T10:15
московская область (подмосковье)
клин
происшествия
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https://ria.ru/20200801/1575246307.html
московская область (подмосковье)
клин
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), клин, происшествия