Очевидцы сняли на видео уничтожение краснодарской АЗС мощным взрывом

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео момент взрыва на газовой заправке в станице Васюринской ( Очевидцы сняли на видео момент взрыва на газовой заправке в станице Васюринской ( Краснодарский край ). Запись опубликовали в паблике "Инцидент. Сочи" в соцсети "ВКонтакте".

Пожар начался накануне вечером на заправочной станции на 26-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин. Огонь охватил 300 квадратных метров, загорелась не только АЗС, но и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, пострадали шесть человек. Их доставили в больницу с ожогами.