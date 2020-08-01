https://ria.ru/20200801/1575248383.html
Очевидцы сняли на видео уничтожение краснодарской АЗС мощным взрывом
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на газовой заправке в станице Васюринской (Краснодарский край). Запись опубликовали в паблике "Инцидент. Сочи" в соцсети... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:58
2020-08-01T19:04
краснодарский край
происшествия
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freizdorf
Нужно возбудить уголовное дело против проверяющих . Ведь станция существовала без соблюдения техники безопасности , раз такое произошло . И кто то за это брал взятки .
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краснодарский край
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на газовой заправке в станице Васюринской (Краснодарский край
). Запись опубликовали в паблике "Инцидент. Сочи"
в соцсети "ВКонтакте".
Пожар начался накануне вечером на заправочной станции на 26-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин. Огонь охватил 300 квадратных метров, загорелась не только АЗС, но и припаркованные рядом автомобили.
По последним данным, пострадали шесть человек. Их доставили в больницу с ожогами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Предварительная причина взрыва — вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автомобилей или с искрами.