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Очевидцы сняли на видео уничтожение краснодарской АЗС мощным взрывом
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на газовой заправке в станице Васюринской (Краснодарский край). Запись опубликовали в паблике "Инцидент. Сочи" в соцсети... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T19:04
краснодарский край
происшествия
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Нужно возбудить уголовное дело против проверяющих . Ведь станция существовала без соблюдения техники безопасности , раз такое произошло . И кто то за это брал взятки .
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краснодарский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
краснодарский край, происшествия

Очевидцы сняли на видео уничтожение краснодарской АЗС мощным взрывом

09:58 01.08.2020 (обновлено: 19:04 01.08.2020)
24022
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео момент взрыва на газовой заправке в станице Васюринской (Краснодарский край). Запись опубликовали в паблике "Инцидент. Сочи" в соцсети "ВКонтакте".
Пожар начался накануне вечером на заправочной станции на 26-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин. Огонь охватил 300 квадратных метров, загорелась не только АЗС, но и припаркованные рядом автомобили.
По последним данным, пострадали шесть человек. Их доставили в больницу с ожогами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Предварительная причина взрыва — вспышка газовоздушной смеси при контакте с нагретыми поверхностями автомобилей или с искрами.
1711372091437
Обсудить 6
Краснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Нужно возбудить уголовное дело против проверяющих . Ведь станция существовала без соблюдения техники безопасности , раз такое произошло . И кто то за это брал взятки .
1 августа, 10:39
freizdorf
2740019
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