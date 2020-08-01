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Наталия Орейро рассказала, как хочет отблагодарить россиян за любовь
Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро в преддверии премьеры документального фильма "Наша Наташа" сообщила в интервью РИА Новости, что не планирует... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:56
культура
коронавирус covid-19
россия
шоу-бизнес
аргентина
наталия орейро
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, шоу-бизнес, аргентина, наталия орейро

Наталия Орейро рассказала, как хочет отблагодарить россиян за любовь

09:56 01.08.2020
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© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкНаталия Орейро
Наталия Орейро
© РИА Новости / Виктор Вытольский
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Наталия Орейро. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 1 авг - РИА Новости. Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро в преддверии премьеры документального фильма "Наша Наташа" сообщила в интервью РИА Новости, что не планирует жить в России, однако стремится получить гражданство РФ в качестве признательности за любовь россиян.
"Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне - ред.) мне дают", - заявила Орейро.
Актриса и певица Наталия Орейро
15 июня, 12:15
Пригожин объяснил, почему Орейро захотела получить российское гражданство
Документальный фильм "Наша Наташа" режиссера Мартина Састре выйдет на стриминговой платформе Netflix 6 августа. В его основе лежит турне Орейро по России в 2014 году, когда она посетила 16 городов и преодолела более 44 тысяч километров на машинах, самолетах и поезде.
В интервью Орейро сказала, что с первого приезда почувствовала сильную близость с россиянами, что "эмоционально и очень трудно выразить словами". Она также отметила, что никогда не оставляет подарки, который фанаты сделали для нее своими руками.
Актриса и певица Наталья Орейро
6 июля, 20:26Культура
Первым постом Наталии Орейро в Instagram стало видео с русскими титрами
По словам актрисы и певицы, сейчас во время пандемии коронавируса ей трудно думать о том, что "больше нет контакта с людьми, объятий, которых большего всего не хватает, поцелуев".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
5950022
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КультураКоронавирус COVID-19РоссияШоу-бизнесАргентинаНаталия Орейро
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