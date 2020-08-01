Наталия Орейро рассказала, как хочет отблагодарить россиян за любовь

МОНТЕВИДЕО, 1 авг - РИА Новости. Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро в преддверии премьеры документального фильма "Наша Наташа" сообщила в интервью РИА Новости, что не планирует жить в России, однако стремится получить гражданство РФ в качестве признательности за любовь россиян.
"Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне - ред.) мне дают", - заявила Орейро.
Документальный фильм "Наша Наташа" режиссера Мартина Састре выйдет на стриминговой платформе Netflix 6 августа. В его основе лежит турне Орейро по России в 2014 году, когда она посетила 16 городов и преодолела более 44 тысяч километров на машинах, самолетах и поезде.
В интервью Орейро сказала, что с первого приезда почувствовала сильную близость с россиянами, что "эмоционально и очень трудно выразить словами". Она также отметила, что никогда не оставляет подарки, который фанаты сделали для нее своими руками.
По словам актрисы и певицы, сейчас во время пандемии коронавируса ей трудно думать о том, что "больше нет контакта с людьми, объятий, которых большего всего не хватает, поцелуев".
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