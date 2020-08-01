Наталия Орейро рассказала, как хочет отблагодарить россиян за любовь

"Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне - ред.) мне дают", - заявила Орейро.