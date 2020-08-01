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В Москве вылечились от коронавируса более 180,5 тысячи человек
Еще 1413 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID более 180,5 тысячи человек, сообщила журналистам в субботу... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:45
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В Москве вылечились от коронавируса более 180,5 тысячи человек

09:39 01.08.2020 (обновлено: 09:45 01.08.2020)
649
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Еще 1413 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от COVID более 180,5 тысячи человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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