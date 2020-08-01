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Росавиация не комментирует данные о возобновлении полетов во все страны
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:15
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
великобритания
турция
танзания
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великобритания
турция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), великобритания, турция, танзания

Росавиация не комментирует данные о возобновлении полетов во все страны

09:15 01.08.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
СМИ ранее в субботу со ссылкой на источники сообщили, что обсуждается открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами с 11 августа, но окончательное решение пока не принято.
"Не комментируем", - сказала РИА Новости представитель Росавиации.
РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, включая вывозные рейсы из-за рубежа. В субботу РФ возобновила международное авиасообщение, пока в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ВеликобританияТурцияТанзания
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