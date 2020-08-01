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Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T07:11
2020-08-01T08:40
иван карасев
россия
здоровье
медицина
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иван карасев, россия, здоровье, медицина, общество
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Врач-хирург и онколог Иван Карасев
рассказал в своем инстаграме
, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
Медик пояснил, что такие неприятные ощущения в ротовой полости в 95 процентах случаев связаны с забросом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. В желудке желчь смешивается с соляной кислотой, а затем на фоне недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод и в конечном итоге в рот.
"Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу", — заключил Карасев.
Лечение в этом случае, добавил онколог, занимает две-три недели, после чего "нет никаких проблем".