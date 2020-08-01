Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту

Медик пояснил, что такие неприятные ощущения в ротовой полости в 95 процентах случаев связаны с забросом желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки. В желудке желчь смешивается с соляной кислотой, а затем на фоне недостаточности розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы попадает в пищевод и в конечном итоге в рот.