Хаматова прокомментировала решение Гармаша уйти из "Современника"

Актриса Чулпан Хаматова в Московском городском суде перед началом рассмотрения апелляции на продление срока домашнего ареста Кириллу Серебренникову. 21 мая 2018

В опубликованном накануне открытом письме Гармаш возмутился обстановкой в "Современнике", которая сложилась после смерти худрука Галины Волчек

Хаматова в беседе с РБК отметила, что нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя", так как театр был закрыт на карантин.

"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания", — отметила Хаматова.

По ее словам, если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь.

Хаматова считает, что если сравнивать работу Рыжакова и Волчек, которая была против названия "модный театр", то нынешний руководитель не гонится за модой в пустом смысле этого слова.

"Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем", — пояснила актриса.

Хаматова добавила, что считает Гармаша "блистательным артистом", которому будет рада любая труппа.

Коллеги Гармаша выразили сожаление в связи с его уходом из труппы.

"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — сказал актер Александр Хованский.

"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал Дмитрий Смолев.