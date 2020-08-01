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Хаматова прокомментировала решение Гармаша уйти из "Современника"
Актриса Чулпан Хаматова, комментируя решение Сергея Гармаша уйти из театра "Современник", заявила, что не видит ситуацию "чудовищной". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T07:43
культура
галина волчек
виктор рыжаков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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галина волчек, виктор рыжаков, сергей гармаш

Хаматова прокомментировала решение Гармаша уйти из "Современника"

07:08 01.08.2020 (обновлено: 07:43 01.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Чулпан Хаматова в Московском городском суде перед началом рассмотрения апелляции на продление срока домашнего ареста Кириллу Серебренникову. 21 мая 2018
Актриса Чулпан Хаматова в Московском городском суде перед началом рассмотрения апелляции на продление срока домашнего ареста Кириллу Серебренникову. 21 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова, комментируя решение Сергея Гармаша уйти из театра "Современник", заявила, что не видит ситуацию "чудовищной".
В опубликованном накануне открытом письме Гармаш возмутился обстановкой в "Современнике", которая сложилась после смерти худрука Галины Волчек.
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Хаматова в беседе с РБК отметила, что нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя", так как театр был закрыт на карантин.
"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания", — отметила Хаматова.
По ее словам, если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь.
Хаматова считает, что если сравнивать работу Рыжакова и Волчек, которая была против названия "модный театр", то нынешний руководитель не гонится за модой в пустом смысле этого слова.

"Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем", — пояснила актриса.

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Хаматова добавила, что считает Гармаша "блистательным артистом", которому будет рада любая труппа.
Коллеги Гармаша выразили сожаление в связи с его уходом из труппы.
"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — сказал актер Александр Хованский.
"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал Дмитрий Смолев.
Гармаш выступал в "Современнике" с 1984 года. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста.
9312714
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КультураГалина ВолчекВиктор РыжаковСергей Гармаш
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