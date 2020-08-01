https://ria.ru/20200801/1575246472.html
В США опубликовали финансовый отчет Трампа за 2019 год
Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США опубликовал ежегодный финансовый отчет Дональда Трампа за 2019 год. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T06:44
2020-08-01T06:44
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:30:3072:1758_1400x0_80_0_0_56992e3d0066271403805ee516bb9571.jpg
https://ria.ru/20200727/1574997684.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:30:3072:1758_1400x0_80_0_0_56992e3d0066271403805ee516bb9571.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1d4140f40ccfa2f97d2405d32cb36a11.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573479402_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ba1e4313a390d056e1db0d7f836d9fc7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США
опубликовал ежегодный финансовый отчет Дональда Трампа
за 2019 год.
В 78-страничном документе приводятся данные о доходах и кредитах президента. Согласно опубликованному документу, прибыль курорта Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде снизилась с 22,7 миллиона в 2018 году до 21,4 миллиона долларов в 2019 году. Прибыль его отеля недалеко от Белого дома снизилась с 40,8 миллиона до 40,5 миллионов в 2019 году.
В документе приведены данные за 2019 год, поэтому в них не отражается влияние коронавируса на бизнес президента, который в ряде случаев приходилось закрывать из-за введенных на фоне коронавируса ограничений.
Глава США также сообщил о получении 13,5 миллионов долларов от продажи особняка в Беверли-Хиллз
. Помимо того что большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру, он также получает гонорар за книгу "Искусство заключать сделки" в размере свыше 100 тысяч долларов в год. В прошлом году он также получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов. За Трампом числится 14 кредитов, пять из них — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.
По данным газеты Wall Street Journal, в общем бизнес президента США за 2019 год принес 446 миллионов долларов, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году.