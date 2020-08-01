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В США опубликовали финансовый отчет Трампа за 2019 год
Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США опубликовал ежегодный финансовый отчет Дональда Трампа за 2019 год. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T06:44
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дональд трамп, сша, в мире

В США опубликовали финансовый отчет Трампа за 2019 год

06:44 01.08.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США опубликовал ежегодный финансовый отчет Дональда Трампа за 2019 год.
В 78-страничном документе приводятся данные о доходах и кредитах президента. Согласно опубликованному документу, прибыль  курорта Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде снизилась с 22,7 миллиона в 2018 году до 21,4 миллиона долларов в 2019 году. Прибыль его отеля недалеко от Белого дома снизилась с 40,8 миллиона до 40,5 миллионов в 2019 году.
В документе приведены данные за 2019 год, поэтому в них не отражается влияние коронавируса на бизнес президента, который в ряде случаев приходилось закрывать из-за введенных на фоне коронавируса ограничений.
Глава США также сообщил о получении 13,5 миллионов долларов от продажи особняка в Беверли-Хиллз. Помимо того что большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру, он также получает гонорар за книгу "Искусство заключать сделки" в размере свыше 100 тысяч долларов в год. В прошлом году он также  получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов. За Трампом числится 14 кредитов, пять из них — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.
По данным газеты Wall Street Journal, в общем бизнес президента США за 2019 год принес 446 миллионов долларов, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году.
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