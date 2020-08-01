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Трамп заявил, что планирует запретить TikTok в США, сообщает СМИ
Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok, принадлежащее китайской компании, сообщает газета Hill. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T06:57
tiktok
дональд трамп
microsoft corporation
китай
сша
в мире
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китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e542019a271de15362ccb4f753342b32.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
tiktok, дональд трамп, microsoft corporation, китай, сша, в мире

Трамп заявил, что планирует запретить TikTok в США, сообщает СМИ

05:59 01.08.2020 (обновлено: 06:57 01.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok, принадлежащее китайской компании, сообщает газета Hill.

"Что касается TikTok, мы запретим его в США", — приводит слова Трампа газета Hill.

По словам Трампа, он может использовать чрезвычайные экономические полномочия или подписать указ для официального запрета приложения в США уже в субботу. По данным издания, Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американкой компанией.
По данным издания, Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американской компанией.
Ранее Трамп заявил, что США рассматривают разные меры против приложения TikTok, включая запрет.
Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о приобретении американской компанией сервиса TikTok.
Приложение Tik Tok
21 июля, 11:17
МИД Китая ответил на обвинения штаба Трампа в адрес TikTok
Ранее госсекретарь Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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