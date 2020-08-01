Трамп заявил, что планирует запретить TikTok в США, сообщает СМИ

"Что касается TikTok, мы запретим его в США", — приводит слова Трампа газета Hill.

По словам Трампа, он может использовать чрезвычайные экономические полномочия или подписать указ для официального запрета приложения в США уже в субботу. По данным издания, Трамп также дал понять, что не поддерживает возможность приобретения приложения американкой компанией.