В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает мэрия.
"На этот раз она собрала на площади у краевого правительства около трех с половиной тысяч человек", — говорится в сообщении.
Акция проходит мирно. Некоторые ее участники призывают освободить бывшего губернатора или провести открытое судебное заседание. "Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни", — сообщает мэрия.
Отмечается, что численность активистов продолжает уменьшаться из-за "падения интереса граждан к происходящим процессам и появления на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции".
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Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, митингующие идут привычным маршрутом по проезжей части центральной улицы города. Они несут плакаты, флаги России, Хабаровского края и СССР. Из-за акции затруднено движение автомобилей.
Мэрия напоминает, что в регионе действует режим повышенной готовности, публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.
Митинги в поддержку Фургала проходят с 11 июля, после того как его арестовали по подозрению в причастности к преступной группировке и организации заказных убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО Лефортово. Виновным он себя не признает.
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