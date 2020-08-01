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В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает мэрия. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T08:30
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровск
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровск, хабаровский край, общество

В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала

05:48 01.08.2020 (обновлено: 08:30 01.08.2020)
29819
© AP Photo / Igor VolkovУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
© AP Photo / Igor Volkov
ХАБАРОВСК, 1 авг — РИА Новости. В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает мэрия.

"На этот раз она собрала на площади у краевого правительства около трех с половиной тысяч человек", — говорится в сообщении.

Акция проходит мирно. Некоторые ее участники призывают освободить бывшего губернатора или провести открытое судебное заседание. "Призывы звучат только от инициативной группы, люди в основном отдыхают, разговаривают о жизни", — сообщает мэрия.
Отмечается, что численность активистов продолжает уменьшаться из-за "падения интереса граждан к происходящим процессам и появления на акциях поддержки представителей несистемной оппозиции".
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Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, митингующие идут привычным маршрутом по проезжей части центральной улицы города. Они несут плакаты, флаги России, Хабаровского края и СССР. Из-за акции затруднено движение автомобилей.
Мэрия напоминает, что в регионе действует режим повышенной готовности, публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый рост заболеваемости COVID-19.
Митинги в поддержку Фургала проходят с 11 июля, после того как его арестовали по подозрению в причастности к преступной группировке и организации заказных убийств предпринимателей в начале 2000-х годов. Сейчас бывший губернатор находится в СИЗО Лефортово. Виновным он себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровскХабаровский крайОбщество
Популярные комментарии
Вранье про 3,5, сами прямые эфиры посмотрите, десятки тысяч человек!!!
1 августа, 06:21
Kulkuri Dev
1558213114
Пора разгонять, пока они мирные...
1 августа, 05:56
ВАВиктор А
653003165
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