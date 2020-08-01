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В МЧС рассказали, как избежать ДТП
Специалисты МЧС рассказали, как снизить риск попадания в ДТП, отметив, что превышение скорости и управление машиной в состоянии опьянения чаще всего становятся... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T06:47
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1400x0_80_0_0_289f9bccf7109fd6977a233671782831.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС рассказали, как избежать ДТП

05:33 01.08.2020 (обновлено: 06:47 01.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты МЧС рассказали, как снизить риск попадания в ДТП, отметив, что превышение скорости и управление машиной в состоянии опьянения чаще всего становятся причинами серьезных аварий. Они посоветовали не злоупотреблять звуковым сигналом, который может спровоцировать агрессивных водителей.
В ведомстве напомнили, что автомобильные аварии в стране, по статистике, фиксируются каждые пять секунд. Большинство из них можно было бы избежать, строго соблюдая правила дорожного движения.

"Тем не менее, часто люди попадают в аварию не по своей вине. От этого не застрахован никто. Большое количество аварий связано с беспечностью и неправильным поведением на дороге", — отмечают спасатели.

При движении по трассе надо быть предельно внимательным и использовать периферийное зрение, когда, смотря в одну точку, можно видеть большинство объектов по бокам. Особое внимание следует обращать на автомобили, которые едут рядом. "Смотрите в зеркало заднего вида, оценивайте скорость автомашин, идущих позади. Это поможет не только не уснуть за рулем, но в случае опасности быстро предпринять действия, чтобы избежать столкновения", — рекомендует ведомство.
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Необходимо также внимательно следить за машинами на другой полосе. Если долгое время параллельно едет автомобиль, надо не терять его из виду и быть осторожными. Водитель этой машины может не видеть ваш автомобиль из-за "слепых" зон, и в случае перестроения повредить соседнюю автомашину.
Кроме того, в дороге всегда надо пользоваться ремнями безопасности. Также во время движения нельзя употреблять пищу и напитки — это сильно отвлекает от дорожной ситуации и может привести к аварии по вашей вине.
Старайтесь лишний раз не пользоваться звуковым сигналом. "Не провоцируйте других водителей к агрессивному вождению. Двигаясь по своей полосе, уступайте дорогу автомобилю, который едет за вами со скоростью больше вашей. Помните, что, не уступая дорогу, вы провоцируете другого водителя на агрессивное вождение и на необдуманные действия, что может стать причиной аварии", — подчеркнули спасатели.
Инспектор Специального батальона ГИБДД на маршруте патрулирования.
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АвтоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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