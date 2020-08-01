В МЧС рассказали, как избежать ДТП

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты Специалисты МЧС рассказали, как снизить риск попадания в ДТП, отметив, что превышение скорости и управление машиной в состоянии опьянения чаще всего становятся причинами серьезных аварий. Они посоветовали не злоупотреблять звуковым сигналом, который может спровоцировать агрессивных водителей.

В ведомстве напомнили, что автомобильные аварии в стране, по статистике, фиксируются каждые пять секунд. Большинство из них можно было бы избежать, строго соблюдая правила дорожного движения.

"Тем не менее, часто люди попадают в аварию не по своей вине. От этого не застрахован никто. Большое количество аварий связано с беспечностью и неправильным поведением на дороге", — отмечают спасатели.

При движении по трассе надо быть предельно внимательным и использовать периферийное зрение, когда, смотря в одну точку, можно видеть большинство объектов по бокам. Особое внимание следует обращать на автомобили, которые едут рядом. "Смотрите в зеркало заднего вида, оценивайте скорость автомашин, идущих позади. Это поможет не только не уснуть за рулем, но в случае опасности быстро предпринять действия, чтобы избежать столкновения", — рекомендует ведомство.

Необходимо также внимательно следить за машинами на другой полосе. Если долгое время параллельно едет автомобиль, надо не терять его из виду и быть осторожными. Водитель этой машины может не видеть ваш автомобиль из-за "слепых" зон, и в случае перестроения повредить соседнюю автомашину.

Кроме того, в дороге всегда надо пользоваться ремнями безопасности. Также во время движения нельзя употреблять пищу и напитки — это сильно отвлекает от дорожной ситуации и может привести к аварии по вашей вине.