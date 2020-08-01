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Эксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi
Число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растет ежегодно, однако при их использовании не стоит забывать о правилах кибербезопасности, посещать финансовые... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T08:59
руслан сулейманов
снг
евгений касперский
group-ib
infowatch
алексей федоров
технологии
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2997:1687_1400x0_80_0_0_d27db355531f94994e0b511a65cf7a03.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
руслан сулейманов, снг, евгений касперский, group-ib, infowatch, алексей федоров, технологии, общество

Эксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi

05:19 01.08.2020 (обновлено: 08:59 01.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Число общественных точек с бесплатным Wi-Fi растет ежегодно, однако при их использовании не стоит забывать о правилах кибербезопасности, посещать финансовые сервисы, почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки, советуют опрошенные РИА Новости эксперты.

"При использовании общественных Wi-Fi сетей важно понимать, что злоумышленники могут перехватить и проанализировать как минимум данные в текущей сессии. Тут можно провести аналогию с кулуарным разговором на мероприятии, который может подслушать любой участник и затем воспользоваться полученной информацией в своих целях. Аналогично риск компрометации данных существует и при подключении устройства к публичным Wi-Fi точкам. Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя", — рассказал консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев рекомендует не проверять почту через публичные сети Wi-Fi, а также не вводить свои учетные данные на различных сервисах и приложениях, включая мобильный банк.
Директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов добавил, что через общественные сети не стоит делать онлайн-покупки, а эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов также советует не вводить свои логины и пароли от различных сервисов и соцсетей.
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"Общедоступные сети Wi-Fi, например в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники могут получить персональные данные пользователя, подключившись к той же точке доступа. Они могут анализировать трафик, который передается по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом", — предупреждает он.
Замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова советует и вовсе не пользоваться общественным Wi-Fi. "В общественных местах мы рекомендуем или использовать мобильный интернет, или использовать надежный VPN, а также отключить автоподключение к Wi-Fi сетям. В том случае, если вам нельзя избежать использования публичного Wi-Fi, не посещайте сайты, на которых вводите критическую информацию", — сказала она.
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Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков отметил, что при подключении к публичным Wi-Fi сетям по возможности не стоит использовать приложения, которым не готовы доверить обработку своих данных.
Операционный директор центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании "Ростелеком" Антон Юдаков добавил, что использовать публичные и в особенности открытые Wi-Fi сети стоит только для поиска в сети общей информации (расписания поездов, погоды, новостей и прочего). "Также не стоит постоянно поддерживать режим постоянного поиска Wi-Fi сети, а включать Wi-Fi, только когда он нужен. Рекомендуем также удалять Wi-Fi сети, к которым вы подключались разово", — рассказал он.
"Чего лучше избегать при подключении к публичным сетям? Скорее всего, большинство людей, даже осознавая риски, все равно продолжат подключаться к Wi-Fi в метро или других общественных местах. Но одно дело смотреть новости, прогноз погоды и совсем другое — вводить данные банковской карты, использовать программы мобильного банкинга или вводить пароли при входе в учетные записи. Лучше перестраховаться и не делать подобные операции в общественных сетях, чем потом сожалеть о потерянных данных", — подытожил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.
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Руслан СулеймановСНГЕвгений КасперскийGroup-IBInfowatchАлексей ФедоровТехнологииОбщество
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