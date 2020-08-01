Эксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi

"При использовании общественных Wi-Fi сетей важно понимать, что злоумышленники могут перехватить и проанализировать как минимум данные в текущей сессии. Тут можно провести аналогию с кулуарным разговором на мероприятии, который может подслушать любой участник и затем воспользоваться полученной информацией в своих целях. Аналогично риск компрометации данных существует и при подключении устройства к публичным Wi-Fi точкам. Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя", — рассказал консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.