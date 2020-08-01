https://ria.ru/20200801/1575246191.html
Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T05:18
2020-08-01T05:18
культура
дтп с участием михаила ефремова
россия
театр
шоу-бизнес
михаил ефремов
современник (театр)
гарик сукачев
иван охлобыстин
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https://ria.ru/20200731/1575234171.html
https://ria.ru/20200731/1575226439.html
pet.g6
Отсутствие анархии не смертельно, в отличие от алкоголика за рулем автомобиля
51
Лысый Кучерявый
Воздухе определенно стало меньшь перегара.
44
11
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:212:2888:1837_1400x0_80_0_0_dc1cfbb4db8ee06c0bc509a2cc5537ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, театр, шоу-бизнес, михаил ефремов, современник (театр), гарик сукачев, иван охлобыстин, москва