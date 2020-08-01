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Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T05:18
культура
дтп с участием михаила ефремова
россия
театр
шоу-бизнес
михаил ефремов
современник (театр)
гарик сукачев
иван охлобыстин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дтп с участием михаила ефремова, россия, театр, шоу-бизнес, михаил ефремов, современник (театр), гарик сукачев, иван охлобыстин, москва

Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова

05:18 01.08.2020
24767
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Иван Охлобыстин . Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер Иван Охлобыстин.
По его словам, это решение режиссера "Анархии" Гарика Сукачева.
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"Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов", — объяснил Охлобыстин.
Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой умер от полученных травм в больнице.
В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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КультураДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияТеатрШоу-бизнесМихаил ЕфремовСовременник (театр)Гарик СукачевИван ОхлобыстинМосква
Популярные комментарии
Отсутствие анархии не смертельно, в отличие от алкоголика за рулем автомобиля
1 августа, 05:45
ppet.g6
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Воздухе определенно стало меньшь перегара.
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