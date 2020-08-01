Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова

Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме

Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме

"Спектакль про рок-группу, а в рок-группах не бывает вторых составов", — объяснил Охлобыстин.