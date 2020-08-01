Сестра рассказала о жителе Башкирии, зарезавшем жену на глазах детей

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Житель Житель Башкирии , который жестоко расправился с женой на глазах у детей, "выгораживает себя", когда говорит о причинах конфликта, заявила в беседе с телеканалом " 360 " его сестра Ольга Алексеева.

Саткинского района Ранее следствие сообщило, что днем 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка Челябинской области в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем еще раз ножом ударил на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК России — "Убийство".

Родственница подозреваемого отмечает, что его словам, о том, что супруга якобы не дала ему пароль от своего телефона и он ударил ее из ревности, не стоит доверять.

"Я не могу дать объяснение его действиям и поступкам", — призналась женщина.

По словам собеседницы, ранее пара ссорилась, однако вскоре супруги помирились и решили, что будут снова жить вместе. Они везли ребенка в поликлинику.

Ольга отметила, что не поддерживает брата и не хочет с ним общаться. Она встала на сторону убитой, ее родителей и детей. Женщина заключила, что сейчас девочки находятся в семье брата погибшей, они чувствуют себя нормально.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что детям, ставшим свидетелями преступления, два и четыре года, у подозреваемого, который был женат второй раз, есть еще сын от первого брака. При этом семья ехала из Башкирии в Саткинский район Челябинской области в стоматологию, чтобы лечить зубы одной из дочерей.