https://ria.ru/20200801/1575246167.html
Сестра рассказала о жителе Башкирии, зарезавшем жену на глазах детей
Житель Башкирии, который жестоко расправился с женой на глазах у детей, "выгораживает себя", когда говорит о причинах конфликта, заявила в беседе с телеканалом... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T05:24
2020-08-01T05:24
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
алексеевка
саткинский район
челябинская область
происшествия
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1
россия
республика башкортостан
алексеевка
саткинский район
челябинская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), алексеевка, саткинский район, челябинская область, происшествия
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Житель Башкирии
, который жестоко расправился с женой на глазах у детей, "выгораживает себя", когда говорит о причинах конфликта, заявила в беседе с телеканалом "360
" его сестра Ольга Алексеева.
Ранее следствие сообщило, что днем 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка Саткинского района Челябинской области
в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, подозреваемый несколько раз ударил ножом супругу, а затем еще раз ножом ударил на обочине дороги. От полученных ранений женщина скончалась. Убийство было совершено в присутствии двух маленьких дочерей. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 105 УК России — "Убийство".
Родственница подозреваемого отмечает, что его словам, о том, что супруга якобы не дала ему пароль от своего телефона и он ударил ее из ревности, не стоит доверять.
"Я не могу дать объяснение его действиям и поступкам", — призналась женщина.
По словам собеседницы, ранее пара ссорилась, однако вскоре супруги помирились и решили, что будут снова жить вместе. Они везли ребенка в поликлинику.
Ольга отметила, что не поддерживает брата и не хочет с ним общаться. Она встала на сторону убитой, ее родителей и детей. Женщина заключила, что сейчас девочки находятся в семье брата погибшей, они чувствуют себя нормально.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что детям, ставшим свидетелями преступления, два и четыре года, у подозреваемого, который был женат второй раз, есть еще сын от первого брака. При этом семья ехала из Башкирии в Саткинский район Челябинской области в стоматологию, чтобы лечить зубы одной из дочерей.
Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.