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Северный флот получит еще шесть кораблей в 2020 году
Северный флот пополнится в этом году еще шестью боевыми кораблями и катерами, но уже сейчас доля современного оружия составляет более 60%, сообщил командующий... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T04:38
республика саха (якутия)
алексей рахманов
северный флот вмф россии
арктика
зрк с-300
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владимир путин
безопасность
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республика саха (якутия), алексей рахманов, северный флот вмф россии, арктика, зрк с-300, с-400 «триумф», владимир путин, безопасность

Северный флот получит еще шесть кораблей в 2020 году

04:38 01.08.2020
453
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкМалый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море
Малый корабль ВМФ РФ на учениях в Баренцевом море
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Северный флот пополнится в этом году еще шестью боевыми кораблями и катерами, но уже сейчас доля современного оружия составляет более 60%, сообщил командующий Северным флотом, Герой России вице-адмирал Александр Моисеев.
Согласно распоряжению Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина, доля современного оружия в российской армии к концу 2020 года должна составить 70%. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов доложил 27 июля Путину, что всего в этом году ВМФ получит 14 новых кораблей и судов.

"Нужно сказать, что доля современного вооружения на флоте неуклонно растет. На сегодня она уже превышает 60%. В текущем году планируется поступление на Северный флот шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров", - сказал Моисеев в интервью журналу "Национальная оборона", августовский номер которого вышел в свет.

По его словам, на завершающем этапе находятся заводские ходовые испытания и большого десантного корабля "Петр Моргунов", который также в скором времени станет в строй соединения десантных кораблей. В этом году также ожидается прием атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань".
"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", - сказал Моисеев.
Он также напомнил, что на архипелаге Новая Земля боевое дежурство уже несут системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф". На севере Республики Саха (Якутия) расположились подразделения нового зенитного ракетного полка, оснащенные системами С-300. Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный.
Кадры учений крейсера Петр Великий в Баренцевом море
11 июля, 11:18
Атаку Северного флота на условного противника показали на видео
1200000
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Республика Саха (Якутия)Алексей РахмановСеверный флот ВМФ РоссииАрктикаЗРК С-300С-400 «Триумф»Владимир ПутинБезопасность
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