Северный флот получит еще шесть кораблей в 2020 году

"Нужно сказать, что доля современного вооружения на флоте неуклонно растет. На сегодня она уже превышает 60%. В текущем году планируется поступление на Северный флот шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров", - сказал Моисеев в интервью журналу "Национальная оборона", августовский номер которого вышел в свет.