https://ria.ru/20200801/1575246032.html
На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
При столкновении двух небольших самолетов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске погибли семь человек, сообщает Управление общественной безопасности... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T04:05
2020-08-01T06:49
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аляска, сша, в мире