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На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
При столкновении двух небольших самолетов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске погибли семь человек, сообщает Управление общественной безопасности... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T06:49
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аляска, сша, в мире

На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

04:05 01.08.2020 (обновлено: 06:49 01.08.2020)
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© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото
© Flickr / C. Holmes
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. При столкновении двух небольших самолетов недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске погибли семь человек, сообщает Управление общественной безопасности штата.
Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп.
По данным газеты, в одном из самолетов находились шесть человек, в другом был один — местный политик Гарри Кнопп. Сообщается, что шесть человек погибли на месте инцидента, один — по пути в больницу.
Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации проводят расследование инцидента.
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