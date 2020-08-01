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Семья Бута и российские дипломаты потеряли с ним связь
Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летнее заключение в США, и дипломаты из посольства в Вашингтоне потеряли с ним связь. Об этом... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:37
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россия, алла бут, виктор бут, иллинойс, сша, таиланд, в мире

Семья Бута и российские дипломаты потеряли с ним связь

03:46 01.08.2020 (обновлено: 09:37 01.08.2020)
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© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Семья российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летнее заключение в США, и дипломаты из посольства в Вашингтоне потеряли с ним связь. Об этом рассказала РИА Новости жена бизнесмена Алла Бут.

"Виктор звонил 22 июля, и больше звонков от него не было, хотя в последнее время ему разрешали звонить домой раз в неделю", — сказала она.

По ее словам, 26 июля один из друзей Бута получил от него по тюремной электронной почте письмо, датированное 23-м числом (опоздание в три дня обычно из-за перлюстрации).
"В письме говорилось, что в тюрьме уже 36 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Не дождавшись звонка Виктора на этой неделе, я обратилась в российское посольство в Вашингтоне, и мне сообщили, что дипломаты не могут дозвониться до федеральной тюрьмы Мэрион, где он находится, потому что там никто не берет трубку", — сказала Алла Бут.
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В письме Бута от 23 июля (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что в тюрьме Мэрион начал распространяться коронавирус, которого до этого там не было совсем.

"Все началось три недели назад, когда Бюро тюрем США начало переводить заключенных из тюрем с большим количеством заболевших на карантин в тюрьмы, в которых еще не было коронавируса", — пишет Виктор Бут.

По его словам Бута, сначала заболели три человека, а к моменту написания письма больны уже 36. "Несколько человек из числа заболевших заключенных болеют тяжелой формой COVID-19, практически борются за жизнь", — говорится в письме.
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Алла Бут подтвердила, что муж говорил ей по телефону о переводе в Мэрион на карантин заключенных из других тюрем.
"Как вообще можно отправлять людей, у которых подозревается заражение коронавирусом, на карантин к здоровым? Где тут хоть какая-то логика? А ведь это решение принимал кто-то в руководстве Бюро тюрем США. О чем человек думал?" — возмутилась жена россиянина.
Она предположила, что в тюрьме ввели более строгий карантин и совсем перестали выпускать заключенных из камер.
"В последние месяцы, во время изоляции, выпускали раз в день на очень короткое время, можно было выйти во дворик блока и подышать свежим воздухом", — рассказала она.

"Я очень волнуюсь за Виктора. Понятно, что карантин — это мера против инфекции, но сейчас это настоящая пытка: в камере днем 37 градусов, кондиционера нет, и весь день сидеть в этой жаре очень тяжело. Виктор говорил мне уже, что плохо переносит эту жару", — сказала Алла Бут.

Собеседница агентства добавила, что, если не считать звонка 22 июля, ее муж не выходил на связь уже десять дней. По ее словам, такое бывало лишь несколько раз за 12 с половиной лет заключения, кроме тех случаев, когда Бута наказывали запретом на телефонные звонки и электронную почту за "дисциплинарные провинности" вроде выращивания чайного гриба в камере или несанкционированного разговора с журналистом телеканала RT.
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Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Россиянин выиграл два процесса об экстрадиции, но на стадии апелляции решения этих судов отменили. Его вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства.
В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма. В результате ему вынесли минимальный приговор — 25 лет тюрьмы. Бут отвергает обвинения по всем пунктам.
Российский предприниматель Виктор Бут
7 марта, 16:03
Бут призвал бизнесменов к осторожности в странах, связанных с США
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РоссияАлла БутВиктор БутИллинойсСШАТаиландВ мире
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