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В Подмосковье заработают кинотеатры и санатории
Кинотеатры и санаторно-курортные организации, функционирующие на территории Московской области, могут возобновить работу с 1 августа, следует из постановления... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:58
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андрей воробьев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье заработают кинотеатры и санатории

02:58 01.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Кинотеатры и санаторно-курортные организации, функционирующие на территории Московской области, могут возобновить работу с 1 августа, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, размещенного на сайте облправительства.
"Пункт 11 (о разрешении возобновления деятельности с 1 августа) дополнить абзацами следующего содержания: "организации, осуществляющие деятельность в области демонстрации кинофильмов, с обязательным соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди работников киноиндустрии", - говорится в материалах.
Согласно документу, санатории и дома отдыха также могут возобновить деятельность в Подмосковье с 1 августа с обязательным соблюдением рекомендаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Кроме этого, в регионе открываются все образовательные организации, а также гостиницы. Органы исполнительной власти вновь могут проводить официальные мероприятия, а самостоятельные экскурсоводы и гиды приступить к работе. Пожилые жители Подмосковья получили возможность продолжить занятия в рамках программы "Активное долголетие".
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Некоторые ограничения в регионе все же остаются. Как сообщил ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области, в Подмосковье по-прежнему действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечивать жителям возможность соблюдать социальную дистанцию. Не меняется порядок изоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19.
"Расстояние при занятиях физкультурой на открытом воздухе должно составлять не менее пяти метров, группой не более пяти человек, маски в общественных местах обязательны. Запрет на проведение публичных мероприятий также сохраняется в регионе", - следует из сообщения оперштаба.
В пятницу в Московской области выявили 150 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зафиксировано более 63,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом. За время пандемии выздоровели свыше 46,6 тысячи человек, скончались – 1106 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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