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https://ria.ru/20200801/1575245511.html
Фильм "Чернобыль" от HBO признали лучшим мини-сериалом по версии BAFTA
Сериал "Чернобыль" производства американского телеканала HBO совместно с британской телесетью Sky признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:50
культура
hbo
чернобыль
bafta
великобритания
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https://ria.ru/20200716/1574440690.html
я чувствую что фильм где сталин и путин едят детей станет вообще самым популярным и соберет все награды которые только есть
14
В тексте ошибка, не "..повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее ...", а показывает русофобскую интерпретацию тех событий. По сути это фильм ужасов, триллер в сеттинге УССР, сделанный для западных зрителей.
12
8
чернобыль
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155511/79/1555117931_0:0:1200:675_1400x0_80_0_0_eaead5ada88e8698d3b025cf8716825d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
hbo, чернобыль, bafta, великобритания

Фильм "Чернобыль" от HBO признали лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

02:48 01.08.2020 (обновлено: 02:50 01.08.2020)
1236
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
ЛОНДОН, 1 авг — РИА Новости, Наталья Копылова. Сериал "Чернобыль" производства американского телеканала HBO совместно с британской телесетью Sky признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, следует из онлайн церемонии награждения победителей, прошедшей в пятницу вечером в Лондоне.
Сериал претендовал на премии в 14 номинациях, в девяти из которых он одержал победу. Ранее "Чернобыль" уже был удостоен премий "Золотой глобус" и Emmy.
Британский актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил "Бронзовую маску" в категории "Лучшая мужская роль".
Ранее в июле сериал также одержал победу в семи номинациях премии в области телемастерства British Academy Television Craft Awards.
Пятисерийный сериал "Чернобыль" телеканала HBO повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее последствий.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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Обсудить 8
КультураHBOЧернобыльBAFTAВеликобритания
Популярные комментарии
я чувствую что фильм где сталин и путин едят детей станет вообще самым популярным и соберет все награды которые только есть
1 августа, 02:50
НЕНиколай Ефимов
940001
В тексте ошибка, не "..повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее ...", а показывает русофобскую интерпретацию тех событий. По сути это фильм ужасов, триллер в сеттинге УССР, сделанный для западных зрителей.
1 августа, 02:59
Andrey Korotkov
1100001
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