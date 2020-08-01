https://ria.ru/20200801/1575245511.html
Фильм "Чернобыль" от HBO признали лучшим мини-сериалом по версии BAFTA
Сериал "Чернобыль" производства американского телеканала HBO совместно с британской телесетью Sky признан лучшим мини-сериалом по версии Британской академии... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:48
2020-08-01T02:50
культура
hbo
чернобыль
bafta
великобритания
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https://ria.ru/20200716/1574440690.html
Николай Ефимов
я чувствую что фильм где сталин и путин едят детей станет вообще самым популярным и соберет все награды которые только есть
14
Andrey Korotkov
В тексте ошибка, не "..повествует о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и об усилиях по ликвидации ее ...", а показывает русофобскую интерпретацию тех событий. По сути это фильм ужасов, триллер в сеттинге УССР, сделанный для западных зрителей.
12
8
чернобыль
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155511/79/1555117931_0:0:1200:675_1400x0_80_0_0_eaead5ada88e8698d3b025cf8716825d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
hbo, чернобыль, bafta, великобритания