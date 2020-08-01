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Синоптик предупредил москвичей о надвигающейся жаре
На Москву надвигается жаркая погода, температура будет достигать 31 градуса, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T08:23
анатолий цыганков
россия
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
анатолий цыганков, россия, погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество

Синоптик предупредил москвичей о надвигающейся жаре

02:34 01.08.2020 (обновлено: 08:23 01.08.2020)
10088
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖаркий день в Москве
Жаркий день в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Жаркий день в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На Москву надвигается жаркая погода, температура будет достигать 31 градуса, заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков новостному агентству "Москва".
В предшествующие новой неделе выходные, однако, ожидаются дожди и грозы, отметил синоптик. Столбики термометров при этом покажут до 20 градусов днем.
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Погода начнет меняться в понедельник, добавил он. Поменяется и направление ветра — на северо-западный и западный. Также в этот день ожидается переменная облачность и практически полное отсутствие осадков. Во вторник ветер сменится на южный, а дневная температура начнет повышаться.
"В понедельник в столичном регионе ночью - плюс 9-11 градусов, местами 6-11, потом плюс 8-13 и к четвергу уже 12-15 градусов. Дневные температуры: в понедельник - от 18 градусов тепла по области до 23 в центре Москвы, во вторник - от 21 до 26, в среду - от 23 до 28 градусов тепла. И в четверг - от 26 до 31 тепла", — заключил Цыганков.
32637825
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Анатолий ЦыганковРоссияПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваОбщество
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