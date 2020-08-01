Синоптик предупредил москвичей о надвигающейся жаре

Погода начнет меняться в понедельник, добавил он. Поменяется и направление ветра — на северо-западный и западный. Также в этот день ожидается переменная облачность и практически полное отсутствие осадков. Во вторник ветер сменится на южный, а дневная температура начнет повышаться.

"В понедельник в столичном регионе ночью - плюс 9-11 градусов, местами 6-11, потом плюс 8-13 и к четвергу уже 12-15 градусов. Дневные температуры: в понедельник - от 18 градусов тепла по области до 23 в центре Москвы, во вторник - от 21 до 26, в среду - от 23 до 28 градусов тепла. И в четверг - от 26 до 31 тепла", — заключил Цыганков.