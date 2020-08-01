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Шеф-повар указал на срок службы сковороды
Сковорода — один из главных рабочих инструментов на кухне. Как и у любой вещи, у нее есть свой срок службы, по истечению которого это уже не помощник, а скорее... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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общество

Шеф-повар указал на срок службы сковороды

05:13 01.08.2020 (обновлено: 09:12 01.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСковорода. Архивное фото
Сковорода. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Сковорода — один из главных рабочих инструментов на кухне. Как и у любой вещи, у нее есть свой срок службы, по истечению которого это уже не помощник, а скорее вредитель. О признаках "смерти" кухонного инвентаря рассказал в интервью радио Sputnik шеф-повар Сергей Синицын.
Вкус готовой еды зависит не только от качества исходных ингредиентов, но и от инструментов, которые используются для обработки продуктов. Шеф-повар Сергей Синицын особо выделяет сковороды, за состоянием которых надо следить очень тщательно, чтобы не испортить блюдо. По его словам, эта рекомендация касается не только профессиональных поваров из ресторанов, но и домашних кулинаров. Главным сигналом того, что сковородку пора менять, служит пригорание пищи. Это портит саму еду и доставляет дискомфорт при готовке.
Стальная, тефлоновая или керамическая: какая сковорода лучше
3 декабря 2011, 10:09
Стальная, тефлоновая или керамическая: какая сковорода лучшеМногие современные сковороды имеют антипригарную поверхность и позволяют готовить без масла. Однако не все они безопасны для здоровья человека. Какую посуду выбрать – из стали, тефлона или керамики?

"Срок жизни сковороды можно примерно определить исходя из частоты использования. Это может быть один год или два года. Нет необходимости мучиться со сковородой, которая уже вышла из строя и на которой все пригорает. Такую посуду давно пора поменять, поскольку она может быть опасна для здоровья. Поцарапанная сковорода выделяет вредные вещества, ее лучше не использовать. Выбрасывайте, если она портит вам удовольствие от приготовлении еды", — дал совет радио Sputnik шеф-повар.

Впрочем, если расставание с любимой кухонной утварью дается вам тяжело, можно подарить сковородке вторую жизнь и использовать ее для продуктов, которые не будут прилипать к поверхности. Например, на ней можно поджаривать орехи, семечки, подсушивать хлеб. Или застелить дно пергаментом и приготовить стейк.
Кроме того, продлить срок службы сковородки поможет бережный уход. Сергей Синицын не рекомендует мыть инвентарь в посудомоечной машине.
"Посудомоечная машинка использует достаточно агрессивную среду, чтобы отмывать. Если мы хотим, чтобы антипригарное покрытие дольше сохранялось, нет необходимости использовать агрессивные моющие средства", — отметил в беседе с радио Sputnik специалист.
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