Шеф-повар указал на срок службы сковороды

"Срок жизни сковороды можно примерно определить исходя из частоты использования. Это может быть один год или два года. Нет необходимости мучиться со сковородой, которая уже вышла из строя и на которой все пригорает. Такую посуду давно пора поменять, поскольку она может быть опасна для здоровья. Поцарапанная сковорода выделяет вредные вещества, ее лучше не использовать. Выбрасывайте, если она портит вам удовольствие от приготовлении еды", — дал совет радио Sputnik шеф-повар.