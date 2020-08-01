Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone в России

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появляется все больше инсайдерских данных, касающихся линейки iPhone 12, презентация которой ожидается этой осенью. Пожалуй, самое интересное – цена новинки, которую компания никогда не оглашает заранее. С высокой вероятностью стоимость новых iPhone 12 будет больше по сравнению с предшествующими моделями, заявил в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
"Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости", — считает эксперт.
По данным инсайдеров, на который сослалась "Российская газета", самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, будет стоить 699 долларов, а самый дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти обойдется в 1449 долларов.