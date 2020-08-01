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Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone в России
В Сети появляется все больше инсайдерских данных, касающихся линейки iPhone 12, презентация которой ожидается этой осенью. Пожалуй, самое интересное – цена... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T03:31
денис кусков
apple iphone
технологии
экономика
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2020
РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
денис кусков, apple iphone, технологии, экономика

Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone в России

03:31 01.08.2020
3905
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт продаж в России iPhone XS и XS Max
Старт продаж в России iPhone XS и XS Max
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появляется все больше инсайдерских данных, касающихся линейки iPhone 12, презентация которой ожидается этой осенью. Пожалуй, самое интересное – цена новинки, которую компания никогда не оглашает заранее. С высокой вероятностью стоимость новых iPhone 12 будет больше по сравнению с предшествующими моделями, заявил в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
"Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости", — считает эксперт.
Мужчина держит в руках смартфоны
25 мая, 12:17
Готовьтесь раскошелиться. Анонсированы цены на новые iPhone 12
По данным инсайдеров, на который сослалась "Российская газета", самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, будет стоить 699 долларов, а самый дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти обойдется в 1449 долларов.
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Денис КусковApple iPhoneТехнологииЭкономика
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